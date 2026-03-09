Histórico receptor abierto de los Buccaneers Mike Evans acuerda con los 49ers

La etapa de Mike Evans con Tampa Bay Buccaneers llegó oficialmente a su fin, después de 12 temporadas. Es que el periodista Adam Schefter reportó que el veterano receptor abierto se unió este lunes a los San Francisco 49ers.

A sus 32 años, el ex de la Universidad de Texas A&M ingresó por primera vez en su carrera a la agencia libre, donde optó por iniciar un nuevo capítulo lejos de la franquicia que lo seleccionó en la séptima posición global del draft de 2014, y con la que se consolidó como uno de los wide receivers más productivos de la última década.

Entretanto, el propio Schefter agregó que el acuerdo de Evans con los 49ers es por tres campañas y puede alcanzar un valor de 60.4 millones de dólares, así que probablemente disfrutará de su último pacto importante en la NFL.

En su largo paso por los Bucs, Evans se convirtió en una de las mayores amenazas dentro de la zona de anotación en la prestigiosa liga de fútbol americano, ya que superó las 1.000 yardas de recepción en cada una de sus primeras once contiendas, racha histórica que finalmente se interrumpió en 2025 debido a problemas físicos. De hecho, disputó únicamente ocho compromisos en la pasada ronda regular, registrando 30 recepciones para 368 yardas y tres touchdowns.

ESPN sources: former Buccaneers six-time Pro-Bowl WR Mike Evans is expected to sign a three-year deal with the San Francisco 49ers. pic.twitter.com/wXhuDjqX0N — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 9, 2026

La despedida de Evans desde la organización de Tampa Bay estuvo marcada por el reconocimiento a su legado. La familia Glazer, propietaria de la franquicia, expresó en un comunicado lo siguiente: "Despedirse de una leyenda como Mike Evans nunca es fácil, pero hoy estamos llenos de aprecio y gratitud por todo lo que hizo durante su extraordinaria trayectoria de 12 años como Buccaneer".

Por su parte, la decisión del jugador, según explicó a ESPN su representante, Deryk Gilmore, no estuvo motivada a temas económicos, ya que los Bucs realizaron un importante esfuerzo para retenerlo. “Los Buccaneers fueron extremadamente agresivos en su búsqueda y presentaron una oferta muy sólida, demostrando cuánto lo valoran y todo lo que ha significado para la organización, pero queríamos explorar un nuevo reto competitivo".

A lo largo de su carrera, Mike Evans fue seleccionado seis veces al Pro Bowl y firmó zafras altamente productivas. No en vano, lideró la NFL en 2023 con 13 recepciones de touchdown y entre 2020 y 2024 superó la barrera de los 10 touchdowns en cuatro cursos distintos.

Con la nueva adquisición, los 49ers suman experiencia, producción probada y una presencia dominante en la zona roja con la mira puesta en reforzar su ataque para la próxima temporada.

Más sobre la historía de la NFL