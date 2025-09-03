¿Cuáles son los récords más impresionantes en la historia del Super Bowl?

El Super Bowl es el evento deportivo más visto en Estados Unidos y tiene un gran significado, ya que en un partido se define todo el esfuerzo de una temporada de la NFL. Tom Brady encabeza casi todos los récords en este apartado, siendo el jugador más exitoso en el evento.

En su carrera que comenzó en 2002 y culminó en 2021, Brady vistió las camisetas de los Patriots y los Buccaneers, coleccionado 7 títulos, algo que ningún otro jugador ha conseguido.

Pero no sólo su éxito se traduce en los títulos, sino también en las estadísticas que ha logrado liderar en su carrera en la final de los torneos. Brady es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y sus números hablan por sí solos.

Récords Individuales del Super Bowl

Tom Brady logró 10 apariciones en este evento, con 7 victorias y 3 derrotas. Completó 277 pases en 421 intentos, con un total de 3.039 yardas aéreas y 21 touchdowns, con 6 intercepciones. También alcanzó 5 MVP en sus 7 títulos.

Jerry Rice es otro de los jugadores que comanda varios apartados entre los récords de los Super Bowl. Tiene más yardas recibidas con 215, más touchdowns recibidos con 3 y también es uno de los jugadores más legendarios de este evento.

Récord Jugador Marca Super Bowl Más Super Bowls ganados (jugador) Tom Brady 7 2002–2021 (Patriots / Buccaneers) Más apariciones en Super Bowl (jugador) Tom Brady 10 2002–2021 Más pases de TD en un Super Bowl Steve Young 6 SB XXIX (1995, 49ers vs. Chargers) Más yardas por pase en un Super Bowl Tom Brady 505 SB LII (2018, Patriots vs. Eagles) Más recepciones en un Super Bowl James White / Demaryius Thomas 14 SB LI (2017) / SB XLVIII (2014) Más yardas recibidas en un Super Bowl Jerry Rice 215 SB XXIII (1989, 49ers vs. Bengals) Más touchdowns recibidos en un Super Bowl Jerry Rice 3 SB XXIV (1990, 49ers vs. Broncos)

Más yardas terrestres en un Super Bowl Timmy Smith



204 SB XXII (1988, Redskins vs. Broncos) Más puntos anotados por un jugador en un Super Bowl James White 20 (3 TD + 2-pt conv.) SB LI (2017)

Récords de equipos del Super Bowl

En cuanto a los equipos se refiere, los Patriots y los Steelers son los equipos que más han ganado campeonatos, con 6 cada uno. Sin embargo, New England tiene más participaciones con 11.

Los Patriots también guardan un gran recuerdo de la remontada de 28-3 que lograron contra los Falcons en 2017, que es uno de los encuentros más importantes de la historia de la liga.

Récord Equipo Marca Super Bowl Más Super Bowls ganados (equipo) Patriots / Steelers 6 cada uno Más apariciones en Super Bowl Patriots 11 1986–2019 Mayor margen de victoria 49ers 55–10 (45 pts) SB XXIV (1990 vs. Broncos) Más puntos en un Super Bowl (equipo) 49ers

55 SB XXIV

Más puntos combinados en un Super Bowl Eagles vs. Patriots 74 (41–33) SB LII (2018) Menos puntos permitidos Dallas Cowboys / Miami Dolphins 3 SB VI (1972), SB III (1973) Más remontada en un Super Bowl Patriots 28–3 SB LI (2017, vs. Falcons)

Récord históricos del Super Bowl

Jerry Rice domina varias estadísticas individuales, como la mayor cantidad de anotaciones con 8, yardas recibidas con 588 y recepciones con 33. Brady, además de sus 7 conquistas, tiene el récord de pases completados con 277 y yardas aéreas con 3.039 en sus apariciones en el magno evento.

En cuanto a entrenadores se refiere, Bill Belichick es el más ganador de la justa con 6 conquistas, lo que para muchos hace que sea considerado el mejor entrenador de todos los tiempos.