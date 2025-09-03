¿Cuáles son los récords más impresionantes en la historia del Super Bowl?
El Super Bowl es el evento deportivo más visto en Estados Unidos y tiene un gran significado, ya que en un partido se define todo el esfuerzo de una temporada de la NFL. Tom Brady encabeza casi todos los récords en este apartado, siendo el jugador más exitoso en el evento.
En su carrera que comenzó en 2002 y culminó en 2021, Brady vistió las camisetas de los Patriots y los Buccaneers, coleccionado 7 títulos, algo que ningún otro jugador ha conseguido.
Pero no sólo su éxito se traduce en los títulos, sino también en las estadísticas que ha logrado liderar en su carrera en la final de los torneos. Brady es considerado el mejor jugador de todos los tiempos y sus números hablan por sí solos.
Récords Individuales del Super Bowl
Tom Brady logró 10 apariciones en este evento, con 7 victorias y 3 derrotas. Completó 277 pases en 421 intentos, con un total de 3.039 yardas aéreas y 21 touchdowns, con 6 intercepciones. También alcanzó 5 MVP en sus 7 títulos.
Jerry Rice es otro de los jugadores que comanda varios apartados entre los récords de los Super Bowl. Tiene más yardas recibidas con 215, más touchdowns recibidos con 3 y también es uno de los jugadores más legendarios de este evento.
Récord
Jugador
Marca
Super Bowl
Más Super Bowls ganados (jugador)
Tom Brady
7
2002–2021 (Patriots / Buccaneers)
Más apariciones en Super Bowl (jugador)
Tom Brady
10
2002–2021
Más pases de TD en un Super Bowl
Steve Young
6
SB XXIX (1995, 49ers vs. Chargers)
Más yardas por pase en un Super Bowl
Tom Brady
505
SB LII (2018, Patriots vs. Eagles)
Más recepciones en un Super Bowl
James White / Demaryius Thomas
14
SB LI (2017) / SB XLVIII (2014)
Más yardas recibidas en un Super Bowl
Jerry Rice
215
SB XXIII (1989, 49ers vs. Bengals)
Más touchdowns recibidos en un Super Bowl
Jerry Rice
3
SB XXIV (1990, 49ers vs. Broncos)
Más yardas terrestres en un Super Bowl
Timmy Smith
204
SB XXII (1988, Redskins vs. Broncos)
Más puntos anotados por un jugador en un Super Bowl
James White
20 (3 TD + 2-pt conv.)
SB LI (2017)
Récords de equipos del Super Bowl
En cuanto a los equipos se refiere, los Patriots y los Steelers son los equipos que más han ganado campeonatos, con 6 cada uno. Sin embargo, New England tiene más participaciones con 11.
Los Patriots también guardan un gran recuerdo de la remontada de 28-3 que lograron contra los Falcons en 2017, que es uno de los encuentros más importantes de la historia de la liga.
Récord
Equipo
Marca
Super Bowl
Más Super Bowls ganados (equipo)
Patriots / Steelers
6 cada uno
Más apariciones en Super Bowl
Patriots
11
1986–2019
Mayor margen de victoria
49ers
55–10 (45 pts)
SB XXIV (1990 vs. Broncos)
Más puntos en un Super Bowl (equipo)
49ers
55
SB XXIV
Más puntos combinados en un Super Bowl
Eagles vs. Patriots
74 (41–33)
SB LII (2018)
Menos puntos permitidos
Dallas Cowboys / Miami Dolphins
3
SB VI (1972), SB III (1973)
Más remontada en un Super Bowl
Patriots
28–3
SB LI (2017, vs. Falcons)
Récord históricos del Super Bowl
Jerry Rice domina varias estadísticas individuales, como la mayor cantidad de anotaciones con 8, yardas recibidas con 588 y recepciones con 33. Brady, además de sus 7 conquistas, tiene el récord de pases completados con 277 y yardas aéreas con 3.039 en sus apariciones en el magno evento.
En cuanto a entrenadores se refiere, Bill Belichick es el más ganador de la justa con 6 conquistas, lo que para muchos hace que sea considerado el mejor entrenador de todos los tiempos.
