Rob Gronkowski será exaltado al Salón de la Fama de los New England Patriots

Los New England Patriots anunciaron la exaltación de Rob Gronkowski a su Salón de la Fama, reconocimiento que llega en su primer año de elegibilidad, y que reafirma el enorme legado que dejó el ex ala cerrada durante su etapa con el club.

De ese modo, el retirado futbolista se convierte en el integrante número 38 en recibir este honor, compartiendo espacio con otras figuras históricas de la organización como Tom Brady y Julian Edelman.

Gronkowski fue elegido por encima de otros finalistas destacados como Adam Vinatieri y Logan Mankins, consolidando de nuevo el impacto que tuvo en una de las épocas más exitosas de la franquicia. Seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL 2010 procedente de la Universidad de Arizona, rápidamente se transformó en una pieza esencial dentro de la ofensiva de Nueva Inglaterra.

¿Cuáles fueron los números de Rob Gronkowski con New England Patriots?

Durante nueve zafras con los Pats, quien ganara el premio Regreso del Año en 2014 acumuló 521 recepciones, 7.861 yardas y 79 touchdowns, cifras que lo posicionan entre los mejores alas cerradas de la historia de la competición. Su química con Brady marcó una era y resultó determinante para conquistar tres títulos de Super Bowl con la franquicia en cuestión.

Por si fuera poco, también consiguió cinco inclusiones en el Pro Bowl, cuatro All-Pro, siempre con el elenco de Massachusetts, aunado a ser seleccionado en el Mejor Equipo de la Década 2010 de la National Football League.

Tras cerrar su etapa en Foxborough, Gronkowski regresó del retiro para disputar dos temporada con los Tampa Bay Buccaneers, donde volvió a reunirse con Brady y consiguió un cuarto anillo. Años después de su último encuentro oficial, decidió formalizar su despedida firmando un contrato simbólico de un día para retirarse como miembro de los Patriots.

El legado de Rob Gronkowski con los Patriots

“Soy un Patriot de por vida. Mi carrera comenzó aquí y, sin duda alguna, debía terminar aquí”, dijo Gronkowski en noviembre pasado, tras el acuerdo ceremonial junto al propietario del equipo, Robert Kraft.

El legado de Gronkowski también sobresale por sus logros estadísticos con los Pats, debido a que fue el primer ala cerrada en la historia en registrar tres contiendas con más de mil yardas y al menos diez touchdowns. Asimismo, terminó su carrera entre los máximos referentes históricos de la posición en yardas y anotaciones.

Igualmente, acumuló 1,389 yardas y 15 touchdowns en playoffs, consolidándose como uno de los jugadores más dominantes en los momentos decisivos.

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