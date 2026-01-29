Sedes del Super Bowl para 2027, 2028 y años posteriores

El Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 para cerrar otra temporada de la NFL, y está programado para disputarse en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

Si bien nadie tiene idea de qué tan bueno será el New England Patriots ante Seattle Seahawks, ser nombrada ciudad sede del partido cumbre del fútbol americano profesional es un gran honor y un importante impulso económico. Después de todo, es el evento deportivo de mayor popularidad de Estados Unidos y uno de los más grandes del mundo.

Decenas de miles de aficionados llegarán al área metropolitana de Santa Clara conforme se acerque la patada inicial entre Pats y Hawks, a pesar de que muchos de ellos ni siquiera asistirán al compromiso, lo que evidencia el peso atractivo de simplemente estar cerca del Super Bowl. Y eso sin mencionar a todo el personal de la NFL que estará presente, desde los jugadores de los equipos participantes hasta quienes acompañan al comisionado Roger Goodell.

La ciudad disfrutará del prestigio de albergar un Super Tazón, así como de todo el dinero que se gasta gracias a la enorme afluencia de turistas y empleados de la liga durante esa semana. Es algo simplemente muy especial, pues las ciudades que albergan esta cita son recordadas con el paso del tiempo, especialmente si la hospitalidad es de primer nivel.

Por eso es natural sentir curiosidad sobre qué lugares serán las próximas sedes del Super Bowl, dónde y cuándo se celebrarán estos eventos en los próximos años, así como el proceso de selección detrás de ellos.

Futuras sedes confirmadas del Super Bowl

La National Football League asigna un Super Bowl a una ciudad sede entre tres y cuatro años de anticipación, por lo que ya se conocen las anfitrionas de los próximos tres: 2026, 2027 y 2028.

Año Super Bowl Estadio (Equipo) Ciudad Fecha Notas 2026

Super Bowl LX

Levi's Stadium (San Francisco 49ers)



Santa Clara, California 8 de febrero de 2026 Fue sede del Super Bowl L en 2016 y tiene capacidad para entre 68.000 y 75.000 espectadores 2027

Super Bowl LXI









SoFi Stadium (Los Angeles Rams) Los Angeles, California 14 de febrero de 2027 Fue sede del Super Bowl LVI en 2022 y tiene capacidad para 70.000 espectadores 2028

Super Bowl LXII











Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Falcons) Atlanta, Georgia Febrero de 2028 Fue sede del Super Bowl LIII en 2019 y tiene capacidad para entre 71.000 y 75.000 espectadores

A partir del 2029 no hay una sede definida aún, por lo tanto, cualquier información sobre el Super Bowl de ese año y posteriores es meramente especulativa.

Sede del Super Bowl 2026

El Super Bowl de 2026 se llevará a cabo en en el feudo de los 49ers, el Levi's Stadium de Santa Clara, y será el segundo que se dispute en este recinto; el primero fue en 2016, poco después de su inauguración.

Como se mencionó anteriormente, el Levi’s Stadium tiene capacidad para hasta 75.000 aficionados y recientemente pasó por una renovación importante para estar listo para la final del fútbol americano, así como para albergar partidos del Mundial FIFA de 2026. ¿La adición más grande y evidente tras la renovación de 200 millones de dólares? Enormes pantallas de video en 4K, las más grandes de la NFL, con dimensiones de 48 pies de alto por 200 pies de ancho.

¿Cómo y cuándo se anuncian las sedes del Super Bowl?

El proceso para elegir las sedes del esperado evento del emparrillado puede parecer algo desordenado para el fan casual, al igual que el momento en que se anuncian.

Primero, el “cuándo”. Las escenarios encargados de albergar el Super Bowl suelen anunciarse entre tres y cuatro años antes, mientras que generalmente se hacen durante grandes reuniones de la NFL, como juntas de dueños o reuniones de la liga.

En cuanto al “cómo”, las cosas han cambiado recientemente. Hasta 2018, las ciudades podían presentar ofertas a la liga para obtener el derecho de albergar un Super Tazón; sin embargo, después de 2018 las reglas cambiaron, y en lugar de presentar propuestas, ahora es el organismo de este deporte el que se acerca a lugares elegibles y ofrece la oportunidad de organizar el gran juego. Si la ciudad acepta, trabaja junto con la NFL para elaborar una propuesta para albergar el evento. Dicha propuesta incluye detalles sobre infraestructura y capacidad del estadio para recibir a decenas de miles de aficionados.

La propuesta se presenta luego a los dueños de la NFL para su votación; si se aprueba, esa ciudad se convierte oficialmente en sede del Super Bowl.

Naturalmente, esto lleva a la pregunta de qué hace elegible a una ciudad. En 2018, el Minnesota Star Tribune obtuvo un documento de 153 páginas que la NFL entregó a Minneapolis antes de ese partido, el cual incluye una lista de requisitos mínimos para que cualquier sitio sea elegible. Estos requisitos incluyen:

Un estadio con una capacidad mínima de 70.000 asientos.

Un escenario techado si el promedio histórico de temperatura diaria durante un período de 10 años en la comunidad anfitriona, en la semana del encuentro, es inferior a 50 grados Fahrenheit.

Que el estadio proporcione al menos 6.000 kVA de carga eléctrica dentro del recinto y 5.200 kVA adicionales en el área del sitio. Dichas cargas serán utilizadas a discreción de la NFL para “cadenas de transmisión, medios, operaciones de la instalación, funciones relacionadas con los equipos, eventos de hospitalidad, ceremonias previas al duelo y el Show de Medio tiempo”.

Un sistema de sonido de megafonía y cabinas de prensa.

Vestidores adecuados para albergar hasta 65 jugadores por cada equipo participante.

Además, la ciudad candidata debe aceptar varios términos, entre ellos: proporcionar estacionamiento gratuito para la NFL durante todo el periplo del Super Bowl, reemplazar el césped natural o artificial si la liga lo considera inadecuado para jugar y otorgar a la liga el control exclusivo de las entradas.

¿Qué ciudad ha sido más veces sede del Super Bowl?

Una pregunta natural luego de toda esta información es cuál ciudad ha albergado la mayor cantidad de Super Bowls. No hay muchas opciones dado que la NFL (salvo una temporada) siempre ha otorgado el anhelado juego a sitios con climas templados o estadios techados.

Si parece que el Super Tazón rota entre varias ciudades cálidas y algunos domos ocasionales, es porque así está diseñado, como lo demuestran los requisitos mencionados.

Dicho lo cual, no debería sorprender que Miami y New Orleans sean las ciudades que más Super Bowls han organizado, superando el tercio del total en combinado. Este es el desglose de las cinco ciudades que mayor cantidad de desafíos por el Trofeo Lombardi han organizado.

Ciudad Super Bowls organizados Miami 11 New Orleans 11 Área matropolitana de Los Angeles 8 Tampa 5 Área metropolitana de Phoenix 4

Predicción de futuras sedes del Super Bowl

Una vez entendido todo sobre cómo la NFL elige las ciudades anfitrionas del Super Bowl y cuándo se anuncian, entonces, ¿Dónde podría jugarse este partido próximamente?

Parece muy probable que el AT&T Stadium, casa de los Cowboys, reciba un Super Tazón más temprano que tarde. Jerry Jones presionará con fuerza conforme se acerca a mediados de sus 80 años y el parque de fútbol americano tiene espacio más que suficiente alrededor para montar el espectáculo.

Asimismo, el Hard Rock Stadium de Miami debería recibir un Super Bowl bastante pronto. La ciudad está empatada en la cima de las que más eventos han recibido en la historia, como se mencionó antes.

Otras posibles sedes incluyen Detroit, que ya ha atestiguado un Super Bowl en el Ford Field y recientemente organizó el Draft de la NFL con gran éxito; el área metropolitana de Phoenix en el State Farm Stadium, un habitual ¡en la rotación reciente; Nashville, ya que los Titans están construyendo un nuevo estadio techado que se espera inaugurar en 2027 y alguna de las ciudades que podrían estrenar feudo en los próximos cinco años, del calibre de Chicago o Buffalo.

