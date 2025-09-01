Steelers vs Ravens: El origen de la rivalidad más dura de la NFL

En la NFL abundan rivalidades históricas, pero pocas alcanzan la intensidad, dureza y rigidez defensiva que caracterizan los careos entre Pittsburgh Steelers y Baltimore Ravens.

De hecho, muchos analistas y aficionados consideran este enfrentamiento el más físico de la era moderna del fútbol americano, a raíz de la forma en cómo nació, al igual que su crecimiento y vigencia.

Es que la rivalidad Steelers-Ravens no inició gracias a la casualidad, sino a la combinación de historia, geografía divisional y un estilo de juego que los convirtió en reflejo mutuo, motivo por el cual cada batalla en el emparrillado entre ambas franquicias es sinónimo de drama, golpes duros y finales cerrados.

El ex mariscal estrella de Steelers, Ben Roethlisberger, protagonizó muchos episodios clásicos ante los Ravens | Philip G. Pavely-Imagn Images

¿Cuál es el origen de la rivalidad?

La citada enemistad de Steelers con Ravens tiene sus raíces en 1996 cuando la NFL aprobó la mudanza de los Cleveland Browns a Baltimore, dando origen a la actual escuadra del estado de Maryland, que de inmediato ingresó en la división AFC Norte, donde ya estaba Pittsburgh, lo que garantizó duelos directos al menos dos veces por temporada.

Baltimore no sólo heredó la necesidad de construir su propia identidad; también el resentimiento que Cleveland había cultivado durante décadas hacía Pittsburgh. Ese rencor fue el combustible perfecto para encender de inmediato cada batalla entre ambas organizaciones.

Pues con el paso del tiempo, los Ravens dejaron de ser un nuevo rival divisional a fin de convertirse en un adversario de respeto, transformando aquel resentimiento en una personalidad propia de dureza y orgullo.

¿Por qué es histórica?

Lo que distingue a este enfrentamiento es su carácter físico y defensivo. Pittsburgh y Baltimore se han caracterizado históricamente por armar roster con líneas defensivas dominantes y linebackers implacables. No es casualidad que bastantes de sus encuentros terminen con marcadores cerrados y definidos por una posesión.

Entre 2008 y 2011 se vieron las caras 11 veces; incluyendo nueve partidos decididos por cuatro puntos o menos. Cada choque se convirtió en una auténtica guerra dentro del emparrillado, donde ganar significaba avanzar en la tabla de posiciones o en postemporada y demostrar superioridad en el terreno de la resistencia y la fortaleza física y anímica.

Los momentos más importantes de la rivalidad

En la 2001/2002 "Los Cuervos" llegaban como campeones defensores del Super Bowl XXXV, pero "La Cortina de Acero" logró vencerlos tanto en ronda regular como en playoffs; derrota, esta última, que dolió especialmente en Baltimore, dado que dicho equipo aspiraba volver a levantar el Trofeo Vince Lombardi.

Pero ningún ejercicio ha generado tanta tensión como el 2008/2009, puesto que se enfrentaron en tres ocasiones, incluida la Final de la Conferencia (AFC), siempre con Pittsburgh saliendo airoso y consolidando todavía más la famosa enemistad.

Claro está, Baltimore tomó su particular venganza en enero de 2014, en plenos playoffs, cuando viajó a Pittsburgh para retar al entonces gran favorito de la conferencia, al que sorprendió con un triunfo de 30-17.

Estos episodios, junto a innumerables duelos de zafra clasificatoria repletos de hostilidades, han cimentado una batalla que se sigue escribiendo cada año.

¿Cómo va el emparejamiento histórico?

Hasta la fecha, Steelers y Ravens se han enfrentado 59 veces sumando fase regular y postemporada, con un saldo de 34 victorias para Pittsburgh y 25 para Baltimore.

Sin embargo, el panorama se equilibra al máximo en playoffs, cortesía de dos triunfos por lado, en una demostración de que a la hora de la verdad no hay nada escrito.

¿Cuáles son los mejores jugadores de cada equipo?

La intensidad de estos careos no podrían entenderse sin mencionar a los jugadores que lo han protagonizado. Talentos que han marcado época y se han convertido en figuras icónicas hasta de la National Football League.

Por los Steelers brillaron vitaliciamente Ben Roethlisberger, Troy Polamalu, Hines Ward, James Harrison y Jerome Bettis.

A su vez, Ray Lewis, Ed Reed, Terrell Suggs, Joe Flacco y Jamal Lewis causaron un impacto tremendo dentro de los Ravens, mientras que el actual quarterback de dicha franquicia, Lamar Jackson, ha sido acreedor de dos premios MVP en la NFL.