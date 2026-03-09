Travis Kelce regresará a los Kansas City Chiefs en la temporada 2026/27 de la NFL

La espera terminó y Travis Kelce tomó su decisión. El ala cerrada estrella no se retirará de la NFL y regresará para su decimocuarta temporada con los Kansas City Chiefs, según informó Ian Rapoport, de NFL Network.

El tight end jugó la temporada pasada su última bajo contrato con los Chiefs, devengando un salario base de 4 millones de dólares. Ahora, y tras el anuncio de su vuelta a los Chiefs, se espera que ambas partes anuncien esta semana los detalles de su nuevo pacto, el cual pretende cerrar de gran formar la carrera de uno de los mejores ala cerradas de la historia.

Kelce no ha superado las 1.000 yardas desde 2022, pero el 11 veces Pro Bowler atrapó 76 pases para 851 yardas y cinco touchdowns en 17 partidos en 2025, cuya campaña fue decepcionante para los Chiefs, ya que se quedaron fuera de los playoffs por primera vez en la era de Patrick Mahomes.

Entre 2016 y 2022, Kelce logró una hazaña que de seguro lo llevará al Salón de la Fama: siete temporadas consecutivas superando las 1.000 yardas, un récord absoluto para un ala cerrada. Durante este periodo, fue la pieza angular de una ofensiva que llevó a los Chiefs a ganar tres Super Bowls (LIV, LVII y LVIII), consolidando una de las dinastías más imponentes en la historia de la liga.

Kelce es considerado un ala cerrada que cambio la concepción del juego para la posición. Es un líder que será de mucha ayuda en una temporada que será de reivindicación para los Chiefs.

¿Cuáles son sus estadísticas y récords históricos en la NFL?

Yardas por recepción: Superó la barrera de las 13,000 yardas, colocándose como el cuarto ala cerrada en la historia en lograrlo.

Recepciones: Acumula más de 1.080 capturas, siendo el líder histórico de la franquicia de los Chiefs, superando incluso a leyendas como Tony Gonzalez.

Touchdowns: Ha registrado 82 anotaciones por aire, récord de la franquicia de Kansas City.

Postemporada: Kelce posee el récord de más recepciones en la historia de los playoffs (174), superando al mítico Jerry Rice, y es segundo en yardas y touchdowns en postemporada.

¿Cuántos premios y logros tiene en la NFL?

3 veces campeón del Super Bowl.

11 selecciones consecutivas al Pro Bowl (2015-2025).

4 veces seleccionado al primer equipo All-Pro.

Miembro del Equipo de la Década de 2010 de la NFL.

Más sobre el Super Bowl de la NFL