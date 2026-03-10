Tua Tagovailoa firmará con los Atlanta Falcons tras ser dejado en libertad por los Dolphins

Tua Tagovailoa continuará su carrera en la NFL con los Atlanta Falcons, una vez que se concrete su salida de Miami Dolphins al inicio del nuevo año de la liga.

Según el periodista Adam Schefter, el pacto entre The Samona Sniper y el club de Georgia será por una temporada y tendrá un valor cercano a 1.3 millones de dólares. Asimismo, el también reportero Jonathan Jones acotó que será Miami quien se hará cargo de la mayor parte del salario pendiente del mariscal de campo, lo que facilitará el movimiento hacia Atlanta.

La franquicia del sur de la Florida anunció el lunes su intención de liberar al quarterback, seleccionado en el quinto lugar global del draft del 2020. De ese modo, la salida de Tagovailoa marca el final de una etapa de seis campañas con los Dolphins, equipo que planea designar el movimiento como un corte posterior al 1 de junio, lo que permitirá distribuir el impacto de aproximadamente 99 millones de dólares en el tope salarial a lo largo de las próximas dos contiendas.

ESPN Sources: Former Dolphins QB Tua Tagovailoa plans to sign a one-year deal with the Atlanta Falcons.



The move now will give the Falcons two left-handed quarterbacks, Tagovailoa and Michael Penix, heading into the 2026 season. pic.twitter.com/m8SJHSTs6F — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 9, 2026

A su vez, el quarterback de 28 años llegará a los Falcons en medio de una situación marcada por la incertidumbre en la posición, pues dicha escuadra afronta la temporada baja con dudas debido a la lesión del joven pasador Michael Penix Jr., quien se recupera de una rotura del ligamento cruzado anterior, lesión podría retrasar su regreso hasta el inicio de la zafra 2026, motivo por el que la gerencia busca alternativas para reforzar el rol.

Durante su paso por Miami, Tagovailoa dejó momentos destacados, teniendo como mejor ronda regular la 2023, cuando lideró toda la NFL con 4.624 yardas por pase y ayudó a los Dolphins a clasificar a los playoffs. En total, la entidad en cuestión alcanzó la postemporada en dos ocasiones durante el ciclo del hawaiano como titular, aunque no logró avanzar con victorias en esos compromisos.

Sin embargo, Tua estuvo lejos de su mejor nivel durante el último curso, dado que terminó relegado al banquillo después de lanzar 15 intercepciones en 14 partidos disputados, un rendimiento que generó cuestionamientos sobre su toma de decisiones y seguridad con el ovoide.

Eso sí, el ex mariscal de Alabama ha mantenido un sólido porcentaje de pases completos a lo largo de su carrera, cortesía de una cifra cercana al 68 %, la cual refleja su precisión en el juego corto e intermedio. No obstante, las pérdidas de balón y los problemas físicos sufridos en Miami afectaron su continuidad como líder ofensivo del popular club.

