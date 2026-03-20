Vikings acuerdan con el quarterback Carson Wentz después de firmar a Kyler Murray

Los Minnesota Vikings continúan reforzando una de las posiciones más determinantes de cualquier roster, tras alcanzar un acuerdo para el regreso del mariscal de campo Carson Wentz.

Los perfiles oficiales de la misma NFL ratificaron que la franquicia de Minneapolis le otorgó un contrato de una temporada al veterano quarterback, en pro de conseguir estabilidad y profundidad en una demarcación que ha sido un problema recurrente en los últimos tiempos.

A sus 33 años, Wentz regresa a Minnesota luego de haber tenido participación como titular en cinco encuentros durante la campaña anterior. De igual forma, su vuelta amplía a cuatro el grupo de mariscales del citado club, que ahora incluye al recién llegado Kyler Murray aunado a los jóvenes J.J. McCarthy y Max Brosmer; pues los Vikings han dejado claro que quieren evitar repetir los inconvenientes que les dejaron fuera de los playoffs en la 2023/2024 y 2025/2026, motivado a lesiones y bajo rendimiento en tan crítica posición.

Por su parte, el entrenador en jefe Kevin O'Connell ha optado por no definir todavía a su titular para el venidero ejercicio. Aunque Murray parte de favorito para liderar la ofensiva, el cuerpo técnico de la entidad vikinga no descarta a McCarthy, quien deberá competir en dos frentes: por el rol principal y por consolidarse en faceta de suplente inmediato frente a la experiencia de Wentz.

Entretanto, el regreso del veterano quarterback aporta un seguro adicional en caso de emergencia. En el peor escenario, Minnesota contaría con un tercer pasador más confiable que un Brosmer que lidió con dificultades durante su curso de novato.

Para Wentz, este acuerdo representa continuidad en una etapa reciente en la que ha reinado la inestabilidad, al punto que por primera vez desde su etapa con los Philadelphia Eagles permanecerá dos temporadas consecutivas en la misma organización. Su llegada original a la franquicia que hace vida en el U.S. Bank Stadium se produjo en 2025 y gracias al campo de entrenamiento (no fue drafteado), inicialmente en calidad de suplente, al margen de terminar asumiendo la titularidad a raíz de la lesión de McCarthy en la tercera semana.

A pesar de las adversidades físicas, incluida una luxación en el hombro izquierdo que finalmente requirió cirugía, el seleccionado a un Pro Bowl de NFL dejó señales positivas durante la zafra anterior, ya que acumuló 1.216 yardas aéreas, seis touchdowns y cinco intercepciones, junto al hecho de accionar de entrada en cuatro de los cinco partidos de mayor productividad ofensiva del equipo.

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