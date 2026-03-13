Vikings firman al quarterback Kyler Murray para la temporada 2026/27

Kyler Murray no pasó mucho tiempo sin trabajo, después de haber sido dejado en libertad por los Arizona Cardinals. El mariscal de campo firmó con los Minnesota Vikings para la temporada 2026-2027de la NFL, en un acuerdo de solo una campaña.

El jugador de 28 años de edad pactó un acuerdo que incluye una cláusula que prohíbe el uso de la etiqueta de jugador franquicia, lo que permitirá convertirse en agente libre después de terminada la temporada.

El contrato establece que Murray ganará $36.8 millones esta temporada. Sin embargo, los Arizona Cardinals pagarán la totalidad de esa cifra, a excepción del salario mínimo de $1.3 millones que cubrirán los Vikings en 2026.

Tomando en cuenta que es una temporada previa a la agencia libre, Murray debe demostrar que todavía puede rendir al nivel que dejó en sus primeros años en Arizona, para así convencer a alguna franquicia de darle un pacto multianual en 2027.

De hecho, Murray llegó a ser la primera selección del Draft de la NFL en el 2019, siendo Novato del Año en esa temporada. Pasó siete zafras en Arizona, pero las lesiones marginaron un poco su rendimiento en las últimas campañas.

Los Cardinals seleccionaron a Murray con la primera selección global del draft de 2019 para que fuera su mariscal de campo estrella por muchos años y de hecho demostró en sus primeras temporadas su talento, consiguiendo dos nominaciones al Pro Bowl. Sin embargo, las lesiones lo limitaron a solo 41 partidos en los cuatro años siguientes, durante los cuales compiló un récord de 16-25.

Murray ha lanzado para 20.460 yardas, 121 touchdowns y 60 intercepciones a lo largo de su carrera en la liga y había firmado un contrato de 5 años y 230 millones de dólares en 2022.

Agradecido con su etapa en Arizona

Murray mostró cariño y respeto por la organización de Arizona una vez se enteró que lo habían dejado en libertad. El pasador publicó un mensaje de despedida a la afición de los Cardinals poco después de conocerse la noticia.

"A todos los que me apoyaron y mostraron cariño hacia mi familia y hacia mí durante mi tiempo en Arizona, gracias de todo corazón", dijo Murray en X. "Mi mayor deseo era ser quien pusiera fin a la sequía de 77 años de esta organización. Lamento haberles fallado. Les deseo a esta comunidad y a mis hermanos lo mejor. Realmente creo que mi mejor versión está por venir y espero demostrarlo", finalizó.

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