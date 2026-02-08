¿Volverá Aaron Rodgers a los Pittsburgh Steelers en la temporada 2026/27?

Aaron Rodgers, histórico mariscal campo de la NFL, parece no estar listo para retirarse de la liga, por lo que no descarta volver a los Pittsburgh Steelers en la temporada 2026/27, según informó Tom Pelissero, de NFL Network.

Rodgers es considerado uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL y sus números de esta temporada presagian que regresará, sobre todo porque los Steelers podrían aprovechar su rendimiento para seguir aspirando avanzar a los playoffs la próxima zafra.

Según el reporte de Pelissero, Rodgers ha hablado varias veces con el nuevo entrenador en jefe de los Steelers, Mike McCarthy, desde que este asumió el cargo a finales de enero, y también ha estado en contacto con el receptor abierto DK Metcalf, quien desea que el veterano mariscal de campo regrese al equipo.

Rodgers es actualmente agente libre y necesitaría sentarse con la directiva de los Steelers a negociar un nuevo acuerdo para volver. El pasador firmó por una sola campaña y 13.6 millones de dólares para jugar con el equipo en la temporada regular concluida, en la cual dejó réditos interesantes.

"Odds are increasing" that Aaron Rodgers returns to the Steelers next season after multiple conversations with new head coach Mike McCarthy, per @TomPelissero.



Rodgers, 42, would be entering his 22nd season in the NFL. pic.twitter.com/YyqQS2xmZT — Yahoo Sports (@YahooSports) February 8, 2026

El ex quarterback de los Green Bay Packers tuvo un récord de 10-6 en 16 partidos como titular esta temporada, con 3.322 yardas aéreas, 24 touchdowns y siete intercepciones.

"No veo por qué no lo haría", dijo McCarthy. sobre darle la bienvenida a Rodgers en la 2026/27. "Pude sentarme y ver los partidos. Vi la mayoría de los partidos de Pittsburgh por televisión y pensé que era un gran activo para el equipo".

Rodgers y McCarthy comparten una estrecha relación, ya que el entrenador en jefe entrenó al mariscal durante 13 temporadas en Green Bay, de 2006 a 2018. Ambos ganaron el Super Bowl XLV en la temporada 2010, y Rodgers obtuvo dos de sus cuatro premios MVP durante ese período.

El quarterback de 42 años de edad es un futuro miembro del Salón de la Fama, y en sus vitrinas tiene 10 invitaciones al Pro Bowl, 4 inclusiones a los equipos All Pro, 4 premios MVP, el Jugador Más Valioso del Super Bowl XLV y el anillo de campeón de dicha final de la NFL.

Además en su carrera tiene 66.274 yardas aéreas, 527 touchdowns, 123 intercepciones y 65.1% en pases completados.

Esta campaña no sólo tuvo un 65.7% en pases completados, sino sumó una anotación por tierra con 61 yardas recorridas.

Más sobre la historía de la NFL