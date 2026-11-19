El gran presente de Nico Paz con la selección argentina reavivó las versiones sobre su futuro y un posible regreso al Real Madrid. Sin embargo, desde España trascendieron detalles de la decisión que tomó el mediocampista para continuar en el Como 1907.

Según explicó Selene Melián, periodista de Radio MARCA, el propio jugador habría optado por seguir en Italia durante la temporada 2026/27, donde cuenta con un lugar importante en el proyecto de Cesc Fàbregas, en lugar de regresar al conjunto blanco para competir por un puesto.

⚽ Nico Paz eligió seguir en el Como: buscaba protagonismo lejos del Real Madrid https://t.co/EEer8wu5bH — MARCA (@marca) November 19, 2026

La continuidad que no habría encontrado en el Santiago Bernabéu

Durante su participación en el programa La Tribu, Melián aseguró que el mediocampista tenía claro dónde podía encontrar mejores condiciones para seguir evolucionando. La periodista explicó que su información surge del conocimiento que tiene del entorno familiar del jugador, especialmente de su padre, Pablo Paz, exfutbolista de la Selección argentina y del Tenerife.

El principal argumento habría sido la competencia existente en el plantel merengue. Con futbolistas como Jude Bellingham y Arda Güler, entre otras alternativas para las posiciones ofensivas del mediocampo, el argentino podría haber tenido dificultades para conseguir la continuidad que necesita a sus 22 años.

En contraparte, el proyecto encabezado por Fábregas le ofrece un escenario diferente. En el Como, Paz se convirtió en una pieza fundamental y cuenta con mayor libertad para desarrollar su juego.

🚨💣 La cláusula de recompra de 80 MILLONES del Real Madrid por Nico Paz solo es válida para el verano de 2027.



Si no se ejerce, el Real Madrid PERDERÁ el control sobre él.



Sería un error tremendo.



{ @FabrizioRomano } pic.twitter.com/Y3oHB3SULr — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) November 18, 2026

De hecho, el propio futbolista había reconocido en septiembre, después del debut del equipo en la UEFA Champions League, que quedarse en Italia había sido una decisión acertada porque consideraba que allí podía seguir creciendo.

Un presente que respalda su apuesta

Los números también explican por qué el argentino no tendría apuro por cambiar de equipo. De acuerdo con los registros de la vigente temporada, suma tres goles y tres asistencias en diez encuentros de Serie A.

A esos registros agrega tres tantos y cinco pases decisivos en cuatro presentaciones de la máxima competencia europea, según las estadísticas oficiales de la UEFA.

Nico Paz brilló con la selección argentina y marcó un doblete ante Costa Rica | Hernan Cortez/GettyImages

Ese crecimiento también tuvo repercusión en la Albiceleste. En la fecha FIFA de noviembre fue una de las figuras de la goleada por 7-0 ante Costa Rica, con dos goles durante el primer tiempo, una actuación que volvió a ponerlo en el radar de los grandes clubes europeos.

El Real Madrid todavía tendría una oportunidad

Sin embargo, la historia entre Paz y el conjunto español podría no estar terminada. El Como desembolsó alrededor de 60 millones de euros para quedarse con los derechos del futbolista, mientras que el Real Madrid conservó una cláusula de recompra cercana a los 80 millones para 2027.

De esta manera, la institución merengue todavía tendría una vía para recuperar al argentino durante el próximo mercado de verano europeo. Su regreso dependerá de las decisiones deportivas y económicas que se tomen entonces.

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