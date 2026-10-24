"No merecíamos perder": las declaraciones de Maresca luego de la derrota contra el Aston Villa

El Manchester City perdió sus dos invictos en menos de dos semanas, primero en la Champions League contra el PSG y, este sábado, en la Premier League ante el Aston Villa. La derrota 2-1 en el Villa Park fue el primer tropiezo de los dirigidos por Enzo Maresca en la liga inglesa, luego de un comienzo perfecto, en el que sumaban 21 puntos de los 21 disponibles. El DT no ocultó su frustración por el resultado y aseguró que su equipo hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos.

Nicolas Jackson fue el villano de la jornada con un doblete que le permitió al conjunto de Unai Emery quedarse con la victoria. El delantero abrió el marcador a los siete minutos después de aprovechar un error de Marc Guéhi y volvió a convertir en el segundo tiempo, apenas ocho minutos después de que Erling Haaland consiguiera el empate de cabeza.

A pesar del resultado, Maresca valoró el rendimiento de sus jugadores y consideró que la diferencia estuvo en la falta de eficacia ofensiva y dos errores defensivos que terminaron costándoles el partido. "Creo que merecimos algo mejor en este partido por la cantidad de ocasiones que generamos y por las pocas que concedimos", afirmó.

Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Las estadísticas respaldan parte de su análisis porque los Citizens terminaron el partido con un 63 % de posesión, 53 intervenciones dentro del área rival y siete remates al arco, contra apenas dos del Villa. "Viendo la cantidad de tiempo que pasamos en su área, a veces tenemos que ser un poco más precisos en el último tercio e intentar definir. Perdimos porque probablemente no fuimos lo suficientemente efectivos en su área", explicó el DT.

El italiano, además, se refirió a los errores que facilitaron los goles de Jackson. El primero llegó después de una pérdida de Guéhi, aprovechada por John McGinn para iniciar la jugada, y el segundo nació de una transición que terminó con una asistencia de Ibrahim Mbaye. "Por supuesto que los goles eran evitables. A veces necesitas un poco de suerte porque concedimos únicamente dos ocasiones", confesó en diálogo con TNT Sports.

Nicolas Jackson brilló en la victoria del Aston Villa | Harry Murphy/GettyImages

La derrota extendió una estadística negativa para los de Manchester, que suman cinco caídas consecutivas en sus visitas al Villa Park. Su última victoria en ese estadio fue en 2021. "Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. Únicamente puedo analizar lo ocurrido hoy y no creo que mereciéramos perder, aunque perdimos. Siempre se puede aprender algo y seguramente tenemos aspectos por mejorar", dijo Maresca.

A pesar del tropiezo, el City sigue como líder de la Premier, pero el Arsenal ya lo igualó luego de ganarle 2-0 al Everton. El próximo partido será este miércoles ante el Brighton por la Carabao Cup. "Va a ser un partido diferente. Están haciendo un trabajo fantástico asi que debemos recuperarnos y prepararnos", concluyó el técnico.