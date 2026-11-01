“Nos queda un sabor amargo. Tenemos tres partidos más”: Mario Vega, luego del empate 3-3 entre Monterrey y Xolos
Monterrey sigue arañando el último boleto a la Liguilla, luego de igualar 3-3 con Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA. El belga Hugo Cuypers hizo un doblete, mientras el argentino Lucas Ocampos hizo un verdadero golazo de chilena que podría competir por el Premio Puskas, mientras los ecuatorianos Jackson Porozo y Adonis Preciado, con doblete, marcaron por la visita.
Gracias a este resultado, Rayados se mantiene en el octavo lugar con 21 unidades, a falta del resto de la jornada. Únicamente quedan tres partidos en el calendario de los albiazules, una oportunidad inmejorable para los regios porque a diferencia del resto, aún tienen un choque pendiente contra Querétaro correspondiente a la Jornada 7, el sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora, sin embargo, no será sencillo, ya que Gallos Blancos aún tiene vida y no querrá dejar ir ese chance. Previo a ello, La Pandilla va contra Toluca en el Infierno, el sábado 7 de noviembre, y finamente, cierra visitando a Pumas en CU, el sábado 21 de noviembre.
Sin el técnico argentino Matías Almeyda en el banquillo debido a la tarjeta roja que vio contra Chivas, el encargado de estar al mando fue su compatriota Mario Daniel Vega, el cual aceptó irse con un sabor amargo por repartir unidades.
“Obvio que queríamos ganar el partido, nos queda un sabor amargo. En el partido los muchachos supieron ponerse en ventaj rápido después de ese primer golpe que sufrimos pudimos levantarnos. Un poco por virtud del rival. Nosotros tenemos tres partidos más, hay que pensar en lo que viene, corregir las cosas que se hicieron mal. Hay que mirar para adelante. Nos queda el sabor amargo de no haber podido quedarnos con los tres puntos”, comentó el auxiliar técnico.
“Trabajamos, hago hincapié. En el final del torneo tenemos que seguir insistiendo con esas cosas que nos faltan para poder ganar los partidos. Esto sale con trabajo, seguir insistiendo, no se busca un responsable. Los muchachos se sienten cómodos. La verdad estamos en tratar de poder reducir el margen para que el rival no nos convierta. Se han hecho cosas buenas en el partido, sabor amargo por no sacar los tres puntos, pero seguiremos insistiendo en estas tres fechas”, finalizó.
Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.