“Nos queda un sabor amargo. Tenemos tres partidos más”: Mario Vega, luego del empate 3-3 entre Monterrey y Xolos

Monterrey sigue arañando el último boleto a la Liguilla, luego de igualar 3-3 con Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA. El belga Hugo Cuypers hizo un doblete, mientras el argentino Lucas Ocampos hizo un verdadero golazo de chilena que podría competir por el Premio Puskas, mientras los ecuatorianos Jackson Porozo y Adonis Preciado, con doblete, marcaron por la visita.

¡Locura de partido en el Gigante de Acero! 😨🔥



Monterrey y Tijuana nos regalaron un encuentro lleno de golazos, remontadas y mucha emoción. #LigaMX pic.twitter.com/Lt4ktTFbrk — TNT Sports México (@tntsportsmex) November 1, 2026

Gracias a este resultado, Rayados se mantiene en el octavo lugar con 21 unidades, a falta del resto de la jornada. Únicamente quedan tres partidos en el calendario de los albiazules, una oportunidad inmejorable para los regios porque a diferencia del resto, aún tienen un choque pendiente contra Querétaro correspondiente a la Jornada 7, el sábado 14 de noviembre en el Estadio Corregidora, sin embargo, no será sencillo, ya que Gallos Blancos aún tiene vida y no querrá dejar ir ese chance. Previo a ello, La Pandilla va contra Toluca en el Infierno, el sábado 7 de noviembre, y finamente, cierra visitando a Pumas en CU, el sábado 21 de noviembre.



Sin el técnico argentino Matías Almeyda en el banquillo debido a la tarjeta roja que vio contra Chivas, el encargado de estar al mando fue su compatriota Mario Daniel Vega, el cual aceptó irse con un sabor amargo por repartir unidades.



“Obvio que queríamos ganar el partido, nos queda un sabor amargo. En el partido los muchachos supieron ponerse en ventaj rápido después de ese primer golpe que sufrimos pudimos levantarnos. Un poco por virtud del rival. Nosotros tenemos tres partidos más, hay que pensar en lo que viene, corregir las cosas que se hicieron mal. Hay que mirar para adelante. Nos queda el sabor amargo de no haber podido quedarnos con los tres puntos”, comentó el auxiliar técnico.

🗣️“Nos queda un sabor amargo”



Daniel Vega, auxiliar de Matías Almeyda sobre el empate ante Tijuana .



📹 Felipe Galindo pic.twitter.com/gWpMPL2qDc — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 1, 2026

“Trabajamos, hago hincapié. En el final del torneo tenemos que seguir insistiendo con esas cosas que nos faltan para poder ganar los partidos. Esto sale con trabajo, seguir insistiendo, no se busca un responsable. Los muchachos se sienten cómodos. La verdad estamos en tratar de poder reducir el margen para que el rival no nos convierta. Se han hecho cosas buenas en el partido, sabor amargo por no sacar los tres puntos, pero seguiremos insistiendo en estas tres fechas”, finalizó.