Nottingham Forest vs Arsenal: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal le hace honor a su título de campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions. En las dos competiciones, los Gunners encadenan buenos resultados, con una única derrota en la liga inglesa ante el Brighton. Ese tropiezo quedó atrás con dos victorias consecutivas y este domingo, los dirigidos por Mikel Arteta visitarán al Nottingham Forest por la fecha 7 con la intención de sumar otros tres puntos y acercarse al Manchester City, líder de la tabla.

el calendario no les da demasiado descanso, ya que apenas tres días después tendrán otro compromiso europeo contra el Bayern Múnich en Alemania.

Pronóstico SI Fútbol

El Arsenal no debería tener muchas complicaciones para ganar. Tiene 15 puntos en la Premier contra los cinco del Forest. El tema es que el City Ground tiene una cuenta pendiente con los Gunners, que se fueron sin marcar en sus dos últimas visitas. Esta vez, tienen a Bukayo Saka en buena forma y un Forest que todavía no ganó en casa, todo apunta a que Arteta puede romper esa racha, aunque difícilmente sea una goleada.

Nottingham Forest 0-2 Arsenal

¿A qué hora se juega el Nottingham Forest vs Arsenal?

Ciudad: Nottingham, Inglaterra

Estadio: The City Ground

Fecha: domingo 18 de octubre

Hora: 11:30 EE.UU (Este), 9:30 MEX, 17:30 ESP

Árbitro: Michael Oliver

Historial de enfrentamientos directos entre el Nottingham Forest vs Arsenal

Nottingham Forest: 0

0 Empates : 2

: 2 Arsenal: 3

Último partido entre ambos: 17/1/2026 - Nottingham Forest 0-0 Arsenal - Fecha 22, Premier League 2025/26

Últimos 5 partidos

Nottingham Forest Arsenal Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest 11/10/2026 Arsenal 3-0 Lille 13/10/2026 Arsenal 0-1 Coventry 19/9/2026 Arsenal 2-1 Leeds 10/10/2026 Aston Villa 1-2 Nottingham Forest 12/9/2026 Brighton 3-0 Arsenal 19/9/2026 Nottingham Forest 0-0 Tottenham 5/9/2026 Ipswich 2-4 Arsenal 15/9/2026 Liverpool 2-2 Nottingham Forest 29/8/2026 Sunderland 0-2 Arsenal 12/9/2026

¿Cómo ver el Nottingham Forest vs Arsenal por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias del Nottingham Forest

Oliver Glasner, Nottingham Forest | Pedro Porru/MB Media/GettyImages

El Forest no consigue despegar en la Premier. Tiene apenas cinco puntos en seis jornadas y suma dos derrotas consecutivas, la última por 3-1 contra el Crystal Palace. La falta de eficacia empieza a convertirse en un problema para los dirigidos por Oliver Glasner, que todavía no marcaron ningún gol en sus cuatro presentaciones como locales en todas las competiciones.

Glasner tiene cosas que resolver antes del domingo. Igor Jesus sigue lesionado y Nikola Milenkovic podría perderse el partido por una contusión ósea, al igual que Nicolo Savona. En ataque, Liam Delap no termina de convencer y Chris Wood le pisa los talones como un posible reemplazo.

Posible alineación del Nottingham Forest contra el Arsenal (4-2-3-1): Matz Sels; Ola Aina, Ousmane Diomande, Murillo; Daniel Muñoz, Xaver Schlager, James McAtee, Neco Williams; Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Liam Delap

Últimas noticias del Arsenal

Mikel Arteta, Arsenal | Marc Atkins/GettyImages

El Arsenal no demoró mucho en recuperar la alegría después de la derrota por 3-0 contra el Brighton en la fecha 5. Primero remontó ante el Leeds con goles de Riccardo Calafiori y Bruno Guimaraes, y el martes goleó 3-0 al Lille por la segunda jornada de la Champions. Jurrien Timber abrió el marcador a los 64 minutos y Eberechi Eze amplió la ventaja tres minutos después, antes de que Saka sentenciara el encuentro.

En cuanto al plantel, siguen de baja William Saliba y Christos Tzolis, a quienes se les suma Piero Hincapié por una lesión en el tobillo que podría alejarlo de las canchas durante algunas semanas. Martin Zubimendi evoluciona favorablemente de sus molestias musculares y podría volver a estar disponible. Por otro lado, Saka, Martin Odegaard y Kai Havertz podrían regresar al once titular, luego de ingresar desde el banco el martes y participar en la construcción de los últimos dos goles.

Los de Arteta no pierden de vista sus aspiraciones europeas. El miércoles visitarán al Bayern, pero el DT dejó muy en claro que primero tienen que superar el partido en Nottingham, una cancha donde su equipo no consiguió marcar en sus dos últimas visitas de la Premier. Mikel Merino, por su parte, habló sobre la ambición del vestuario de competir por todos los títulos. "El objetivo es ganar la Champions, ganar la Premier, ganarlo todo. Eso es lo que quiere el entrenador, lo que quieren los aficionados y lo que queremos nosotros también", afirmó.

Posible alineación del Arsenal contra el Nottingham Forest (4-2-3-1): David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Bruno Guimaraes; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Eberechi Eze; Kai Havertz

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