Oficial: el Manchester United echa a Michael Carrick

Michael Carrick no ha podido aguantar más en su puesto tras el empate del Manchester United 4-4 frente al Aston Villa. Los Diablos Rojos solo han ganado un partido en 10 jornadas de la Premier League y han caído a puestos de descenso, lo que finalmente ha derivado en la salida de Carrick como entrenador del equipo.

El exfutbolista, que había asumido el cargo de manera interina en enero y fue ratificado cinco meses después con un contrato de dos años, deja al United en medio de una crisis deportiva e institucional.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Los Diablos Rojos están en el puesto 18 de la Premier League con apenas ocho puntos en diez fechas. El equipo consiguió una victoria en el campeonato local y otras dos en la Champions League, ante el Sabah en el debut del torneo europeo y en la cuarta jornada frente a la Roma.

Los motivos de la salida de Carrick

La remontada en Champions frente a la Roma pareció darle algo de aire al técnico, pero el fin de semana el equipo volvió a la realidad y no pasó del empate 4-4 en Old Trafford ante el Aston Villa, lo que les hizo caer hasta el antepenúltimo puesto de la clasificación.

A los malos resultados se le sumaron los problemas defensivos y las dificultades para generar oportunidades de gol. El United mantuvo su portería invicta en solo uno de 14 partidos oficiales, y tampoco logró consolidar una propuesta ofensiva clara.

La situación en el vestuario tampoco ayudó al caso. Después de la derrota en ante el Como, Bruno Fernandes cuestionó públicamente las decisiones tácticas de Carrick, sobre todo el funcionamiento de la presión sobre los rivales. El técnico respondió con críticas al compromiso de sus futbolistas y dejó al capitán en el banco de suplentes contra el Bournemouth.

"Cuando tienes opciones, siempre es una decisión difícil. Tenemos que tomar la decisión adecuada para que el equipo ofrezca el rendimiento que queremos", explicó Carrick a Sky Sports antes del partido. Fernandes, al final, se quedó con los suplentes durante los 90 minutos y Harry Maguire fue quien llevó el brazalete.

La polémica se produjo días después de que Lisandro Martínez cuestionara a la dirigencia del club, encabezada en el área deportiva por Jason Wilcox. Toda esa acumulación de conflictos y derrotas terminó por deteriorar la situación del DT.

🚨 Michael Carrick: “It's really difficult for me to have a day like this at this football club and to feel the emotion and the dynamics of what it was like today”



“I feel a lot of responsibility”.



“It hurts an awful lot to see us going through this moment in time”. pic.twitter.com/plkj8NxaJ8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 25, 2026

De todas maneras, Carrick recibió el respaldo de los hinchas en la que fue su despedida de Old Trafford. Al finalizar el partido, el público coreó su apellido durante la vuelta que realizó por el campo de juego. Una vez que ingresó al túnel, los futbolistas fueron despedidos con abucheos.

¿Quién reemplazará a Carrick?

Con la salida de Carrick, los Red Devils van a tener que buscar otro entrenador para intentar revertir su situación en la Premier y la Champions.

El actual seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, es el gran favorito para tomar las riendas de los diablos rojos.

Eddie Howe es uno de los candidatos que podría estar más encaminado para asumir el cargo. El exentrenador del Newcastle se encuentra disponible y estaría interesado en dirigir al United. Julian Nagelsmann, quien dejó la selección de Alemania después del Mundial 2026, sería otra de las alternativas que evalúa la institución.

Antonio Conte, Fabian Hürzeler, Thomas Tuchel y Kieran McKenna completan la lista de posibles reemplazantes. La dirigencia ahora tendrá que definir quién asumirá el trabajo de reencaminar a un equipo que atraviesa uno de sus peores comienzos de temporada en cuatro décadas.

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