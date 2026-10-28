Cristiano Ronaldo se convirtió en el ganador del Balón de Oro de la historia, una distinción especial que enfrentó a diez leyendas del fútbol mundial para elegir la mejor temporada entre los múltiples vencedores del prestigioso galardón.

La iniciativa, denominada BOAT por Ballon d'Or of All Time, fue impulsada por France Football en el marco del 70.º aniversario del premio. A diferencia de la votación tradicional, en la que periodistas especializados eligen al mejor futbolista de una temporada, esta iniciativa quedó en manos del público.

🏆👀 ¡EL BOAT NO DARÁ UN TROFEO OFICIAL!



La organización del Balón de Oro aclaró que el BOAT es una votación de aficionados en su plataforma: el ganador no recibirá un trofeo físico ni un premio oficial durante la gala



Tampoco es una nueva edición del Súper Balón de Oro que… pic.twitter.com/lxBBDyzRHh — Claro Sports (@ClaroSports) October 25, 2026

Los aficionados podían seleccionar la mejor versión de las figuras que habían ganado el Balón de Oro al menos dos veces. Cada temporada participaba de manera independiente, por lo que Messi y Cristiano competían con varias de sus propias consagraciones.

Los números que llevaron a CR7 a la cima

Los últimos datos difundidos antes del cierre de la encuesta reflejaban una ventaja contundente de Ronaldo, cuya edición de 2008 concentraba el 75% de los votos. El portugués se apoyó en una de las mejores temporadas de su carrera, en la que conquistó la Premier League y la UEFA Champions League con el Manchester United, bajo la dirección de Alex Ferguson.

Con 42 goles en 49 partidos oficiales durante la campaña 2007/08, el delantero fue una pieza determinante en el éxito del conjunto inglés. Su capacidad para desequilibrar, la potencia física y la eficacia frente al arco lo convirtieron en una de las grandes figuras del fútbol europeo y le permitieron conquistar el primero de los cinco Balones de Oro que acumularía a lo largo de su trayectoria.

Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League Final | Julian Finney/GettyImages

En la votación, Lionel Messi aparecía como su principal competidor, aunque a una distancia considerable. El argentino tenía entre sus candidaturas la edición de 2012, cuando marcó 91 goles durante el año calendario y estableció una cifra histórica, además de la de 2023, en la que su consagración individual estuvo acompañada por la conquista del Mundial de Qatar con la Selección Argentina.

Así quedó el ranking del Balón de Oro de la historia

Pese a que la clasificación estuvo marcada por el enfrentamiento entre Cristiano y Messi, también participaron otras leyendas que dejaron su huella en distintas épocas del fútbol. Entre los otros candidatos figuraban Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco van Basten, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge y Alfredo Di Stéfano.

Puesto Futbolista Temporada elegida Votos publicados 1 Cristiano Ronaldo 2008 75% 2 Lionel Messi 2012 9% 3 Lionel Messi 2023 Por debajo del segundo puesto 4 Cristiano Ronaldo 2017 6%

Con Cristiano Ronaldo en lo más alto, su campaña de 2008 queda como la favorita de los aficionados entre las grandes actuaciones que marcaron los 70 años de historia del premio.

Aún así, cabe mencionar que la distinción tiene una particularidad: no representa un nuevo Balón de Oro oficial ni entrega un trofeo físico al vencedor.