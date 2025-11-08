Olympique Lyon vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La Ligue 1 suele tener un candidato máximo y un animador casi excluyente con nombre propio: el PSG. Si bien le costó el arranque, con caída incluida en el derbi contra el Olympique de Marsella, ya está puntero y no piensa largar la cima hasta el final de la temporada. El Lyon intentará escalar al lote de arriba bajándolo, aunque no será nada fácil.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Olympique Lyon vs PSG?

Ciudad: Lyon, Francia

Fecha: domingo 9 de noviembre

Horario: 15:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Groupama Stadium

Olympique Lyon v West Ham United: Quarter Final Leg Two - UEFA Europa League | RvS.Media/Basile Barbey/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Olympique Lyon vs PSG en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos BeIN Sports Fanatiz México Caliente TV Amazon Prime Video España TV5Monde Europe A confirmar

Últimos cinco partidos del Olympique Lyonnais

Rival Resultado Competición Real Betis 2-0 D UEFA Europa League Stade Brestois 0-0 E Ligue 1 París FC 3-3 E Ligue 1 Racing de Estrasburgo 2-1 V Ligue 1 Basel 2-0 V UEFA Europa League

Últimos cinco partidos del PSG

Rival Resultado Competición Bayern Múnich 2-1 D UEFA Champions League OGC Nice 1-0 V Ligue 1 Lorient 1-1 E Ligue 1 Stade Brestois 3-0 V Ligue 1 Bayer Leverkusen 7-2 V UEFA Europa League

Últimas noticias del Olympique Lyon

Paris FC v Olympique Lyon - French League 1 | Soccrates Images/GettyImages

El Lyon tuvo un receso de terror, al borde de descender por las deudas que generó su dueño, John Textor. Se salvó al llegar a un acuerdo y hasta logró conservar su cupo para competencias europeas, no sin antes vender futbolistas como Thiago Almada.

En la Ligue 1 están quintos, pero una victoria frente al PSG les representaría, además de un envión anímico brutal, un ascenso importante en la tabla de posiciones.

Últimas noticias del PSG

Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Franco Arland/GettyImages

Los de Luis Enrique tuvieron una muy mala semana: perdieron 2-1 por la UEFA Champions League con el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes y sufrieron la baja de Achraf Hakimi.

Según los informes médicos, el marroquí sufrió un esguince grave en su tobillo izquierdo con daño en los ligamentos internos. El tiempo estimado de baja sería entre seis y ocho semanas

Posibles alineaciones

Olympique Lyon

Portero: Dominik Greif



Defensas: Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhate, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles



Mediocampistas: Carvalho, Tanner Tessmann

Volantes ofensivos: Enzo Molebe, Khalis Merah, Adam Karabec

Delantero: Martín Satriano

PSG

Portero: Lucas Chevalier

Defensas: Lucas Hernández, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes

Mediocampistas: Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz

Delanteros: Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.

Pronóstico SI

El PSG logrará la recuperación gracias a su brillante plantilla, ampliando su dominio en el fútbol francés.

Olympique Lyon 0-2 PSG