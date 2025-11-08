Olympique Lyon vs PSG: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Ligue 1 suele tener un candidato máximo y un animador casi excluyente con nombre propio: el PSG. Si bien le costó el arranque, con caída incluida en el derbi contra el Olympique de Marsella, ya está puntero y no piensa largar la cima hasta el final de la temporada. El Lyon intentará escalar al lote de arriba bajándolo, aunque no será nada fácil.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Olympique Lyon vs PSG?
Ciudad: Lyon, Francia
Fecha: domingo 9 de noviembre
Horario: 15:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Groupama Stadium
¿Cómo se podrá ver el Olympique Lyon vs PSG en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
BeIN Sports
Fanatiz
México
Caliente TV
Amazon Prime Video
España
TV5Monde Europe
A confirmar
Últimos cinco partidos del Olympique Lyonnais
Rival
Resultado
Competición
Real Betis
2-0 D
UEFA Europa League
Stade Brestois
0-0 E
Ligue 1
París FC
3-3 E
Ligue 1
Racing de Estrasburgo
2-1 V
Ligue 1
Basel
2-0 V
UEFA Europa League
Últimos cinco partidos del PSG
Rival
Resultado
Competición
Bayern Múnich
2-1 D
UEFA Champions League
OGC Nice
1-0 V
Ligue 1
Lorient
1-1 E
Ligue 1
Stade Brestois
3-0 V
Ligue 1
Bayer Leverkusen
7-2 V
UEFA Europa League
Últimas noticias del Olympique Lyon
El Lyon tuvo un receso de terror, al borde de descender por las deudas que generó su dueño, John Textor. Se salvó al llegar a un acuerdo y hasta logró conservar su cupo para competencias europeas, no sin antes vender futbolistas como Thiago Almada.
En la Ligue 1 están quintos, pero una victoria frente al PSG les representaría, además de un envión anímico brutal, un ascenso importante en la tabla de posiciones.
Últimas noticias del PSG
Los de Luis Enrique tuvieron una muy mala semana: perdieron 2-1 por la UEFA Champions League con el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes y sufrieron la baja de Achraf Hakimi.
Según los informes médicos, el marroquí sufrió un esguince grave en su tobillo izquierdo con daño en los ligamentos internos. El tiempo estimado de baja sería entre seis y ocho semanas
Posibles alineaciones
Olympique Lyon
Portero: Dominik Greif
Defensas: Nicolas Tagliafico, Moussa Niakhate, Ruben Kluivert, Ainsley Maitland-Niles
Mediocampistas: Carvalho, Tanner Tessmann
Volantes ofensivos: Enzo Molebe, Khalis Merah, Adam Karabec
Delantero: Martín Satriano
PSG
Portero: Lucas Chevalier
Defensas: Lucas Hernández, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes
Mediocampistas: Warren Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz
Delanteros: Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé.
Pronóstico SI
El PSG logrará la recuperación gracias a su brillante plantilla, ampliando su dominio en el fútbol francés.
Olympique Lyon 0-2 PSG
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo