Como si la derrota contra el Brentford no fuera poco, el Manchester United se posicionó como el equipo con la peor defensa de las cinco grandes ligas de Europa. Los Red Devils perdieron 4-0 este sábado en Old Trafford, en lo que fue el primer partido de Mauricio Pochettino como DT del club ante su hinchada.

Un doblete de Callum Wilson en la primera mitad y los goles de Kristoffer Ajer y Kevin Schade en el complemento sentenciaron el encuentro. El United lleva dos derrotas consecutivas por el mismo resultado en la Premier League, ya que el pasado fin de semana cayó ante el Liverpool en Anfield.

Así, el club de Manchester lleva una sola victoria en 12 fechas de liga y podría terminar el fin de semana en el último puesto de la tabla de posiciones si el Crystal Palace le gana al Hull City este domingo.

La peor defensa de las cinco grandes ligas de Europa

El United no gana en la Premier desde agosto | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Con los cuatro tantos que recibió ante el Brentford, los Red Devils alcanzaron los 40 goles encajados en todas las competiciones en lo que va de la temporada 2026/27, de los cuales 27 corresponden a la Premier.

El Lens, con 36, y el Crystal Palace, con 34, son los equipos que le siguen en este registro. Además, El United recibió 17 tantos en sus últimos cinco compromisos ligueros, 12 de ellos entre los partidos ante el Aston Villa, el Liverpool y las Abejas.

Club Goles encajados Manchester United 40 Lens 36 Crystal Palace 34 Union Berlín 33 Getafe 33 Racing de Santander 33 Sassuolo 32

Los de Pochettino se convirtieron en el primer equipo desde la creación de la Premier en recibir al menos dos goles por tiempo durante siete períodos consecutivos de 45 minutos.

La racha comenzó bajo las órdenes de Michael Carrick, con los tantos de Morgan Rogers y Cole Palmer en el segundo tiempo de la derrota 2-0 ante el Chelsea, y siguió con el empate 4-4 contra el Aston Villa y las dos goleadas que sufrió el equipo desde la llegada del DT argentino.

A su vez, el United encadenó ocho partidos en todas las competiciones recibiendo un mínimo de dos goles por partido, algo que no le ocurría desde 1977.

Otro registro que muestra las dificultades defensivas del equipo es que concedió 15 tantos en sus primeros seis compromisos ligueros en Old Trafford, cifra que no alcanzaba desde la temporada 1930/31, cuando recibió 21.