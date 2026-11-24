Pachuca y Chivas de Guadalajara se verán las caras en los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre este duelo: cómo y dónde ver, fecha, horario, probables alineaciones, noticias y pronóstico.

El Rebaño Sagrado llega a la liguilla como líder general de la competencia, aunque el cierre de los Tuzos, que se clasificaron en el octavo lugar, nos hace pronosticar una serie más cerrada de lo que la posición en la tabla podría sugerir.

Pronóstico SI Futbol

Pachuca cerró la temporada con cuatro victorias consecutivas. El equipo de Benjamín Mora tuvo altibajos a lo largo del Apertura 2026, pero cerró de manera impecable. A mitad de semana, los Tuzos recibirán a Chivas en el Estadio Hidalgo, donde buscarán sacar un buen resultado para la vuelta en el Estadio Akron.

Por su parte, Chivas de Guadalajara fue uno de los equipos más consistentes a lo largo de este semestre y se quedó con el liderato, hito que no lograba desde hace 15 años. El equipo de Gabriel Milito domina su estilo de juego y cuenta con algunos jugadores en gran forma.

Pachuca y Chivas fueron las dos mejores defensas de la temporada regular; los Tuzos recibieron 20 goles, mientras que los rojiblancos solamente 15.

El historial de enfrentamientos entre estas dos escuadras en los últimos años favorece, por mucho, a los rojiblancos. Los hidalguenses no saldrán como favoritos en esta serie, pero si sacan un buen resultado en casa, tendrán alguna posibilidad de llegar a semifinales.

Pachuca 1-1 Chivas

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Chivas?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Estadio Hidalgo

Fecha: jueves 26 de noviembre

Hora: 20:00 horas EE.UU (Este), 19:00 horas MEX

Historial de enfrentamientos directos entre el Pachuca y el Chivas (últimos 5 enfrentamientos)

Pachuca: 0

Empate: 0

Chivas: 5

Último partido entre ambos: 10/01/26- Chivas 2-0 Pachuca - Liga MX, Clausura 2026

Últimos 5 partidos

Pachuca Chivas Pachuca 2-0 Toluca 21/11/26 Chivas 1-0 Cruz Azul 22/11/26 Atlas 1-4 Pachuca 07/11/26 León 1-1 Chivas 08/11/26 Pachuca 3-0 Tigres 31/10/26 Chivas 4-2 Atlante 31/10/26 América 1-2 Pachuca 25/10/26 Monterrey 0-1 Chivas 24/10/26 Pachuca 1-2 Cruz Azul 21/10/26 Chivas 1-0 Necaxa 20/10/26

¿Cómo ver el Pachuca vs Chivas por Televisión y Streaming online?

País Canal TV/ Streaming México FOX ONE, FOX Estados Unidos Por confirmar

Últimas noticias de Pachuca

Si bien los Tuzos tienen un registro negativo ante el Guadalajara en los últimos años, la situación en liguilla es favorable para el cuadro de la Bella Airosa. En la historia de los torneos cortos, Chivas y Pachuca se han visto las caras en liguilla solamente en un par de ocasiones. En ambas, los hidalguenses se han impuesto.

En las semifinales del Apertura 2006, Pachuca derrotó por marcador de 2-1 al Rebaño Sagrado en el Estadio Jalisco y perdió 3-2 en la vuelta en el Huracán, con gol de último minuto de Aquivaldo Mosquera, para avanzar a la final por marcador global de 4-4 y mejor posición en la tabla.

Pachuca eliminó a Chivas en el Apertura 2006 | LUIS ACOSTA/GettyImages

Ambas escuadras se volvieron a ver las caras, varios años después, en el repechaje del torneo Guardianes 2021. Los Tuzos se impusieron por marcador de 4-2 y avanzaron a la liguilla.

Posible alineación del Pachuca (5-3-2): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro; Oussama Idrissi, Nicolás Vallejo, Salomón Rondón.

Últimas noticias de Chivas

Tras derrotar a Cruz Azul en la jornada 17 del Apertura 2026 y quedarse con el liderato del torneo, Gabriel Milito se mostró sobrio y no echó las campanas al vuelo. El estratega argentino señaló que el Rebaño Sagrado todavía no consigue el objetivo

(La victoria sobre Cruz Azul es) importante porque era cerrar el campeonato. La victoria nos daba el liderato. Lo valoro por el esfuerzo de los jugadores. Aunque no nos da lo que realmente queremos Gabriel Milito

Milito indicó que en la liguilla todos los equipos inician de cero y que es un nuevo torneo en el que todos tienen posibilidades de quedar campeones.

Ahora los ocho clasificados tenemos las mismas opciones. (Estoy) contento, pero nos hemos conseguido lo que tanto anhelamos. Nos queda un largo camino Gabriel Milito

Gabriel Milito se dijo satisfecho tras conseguir el liderato del Apertura 2026 con Chivas | ULISES RUIZ/GettyImages

Posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González; Fernando González, Omar Govea; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX