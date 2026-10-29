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Pachuca vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

Los dos clubes están fuera de la zona de clasificación a la Liguilla después de 14 fechas
Benjamín Guerra|
La previa de Pachuca vs Tigres UANL en la Liga MX
La previa de Pachuca vs Tigres UANL en la Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

Estamos en la recta final de la fase regular con la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Pachuca recibirá al Club Tigres UANL en el Estadio Hidalgo con el objetivo de sumar puntos y ascender posiciones en la clasificación general.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante acerca de este compromiso entre dos equipos que la han pasado mal en el certamen.

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia está en el triunfo del conjunto de San Nicolás de los Garzas, en sus últimos cinco cruces entre sí, el equipo felino ha vencido en tres oportunidades a los hidalguenses, por un empate y una victoria de los Tuzos.

Además, aunque los blanquiazules serán locales y vengan de una gran victoria ante las Águilas, los universitarios siguen teniendo una plantilla más poderosa.

Pachuca 0-1 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Tigres UANL?

  • Ciudad: Pachuca
  • Estadio: Hidalgo
  • Fecha: sábado 31 de octubre
  • Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX
Pachuca v Cruz Azul - Torneo Apertura 2026 Liga MX 2026 Liga MX
La sede será el Estadio Hidalgo | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Pachuca vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)

  • Pachica: 1
  • Empate: 1
  • Tigres UANL: 3
  • Último partido entre ambos: 20/02/26 - Tigres UANL 1-2 Pachuca - Liga MX

Últimos 5 partidos

Pachuca

Tigres UANL

América 1-2 Pachuca

Pumas 1-1 Tigres UANL

Pachuca 1-2 Cruz Azul

León 2-0 Tigres

Monterrey 2-1 Pachuca

Chivas 1-1 Tigres UANL

Pachuca 3-3 Necaxa

Tigres UANL 3-2 Toluca

Santos 1-0 Pachuca

Tigres 1-0 Puebla

¿Cómo ver el Pachuca vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

Países

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App

México

FOX One

Últimas noticias de Pachuca

Con la victoria 1-2 de Pachuca sobre el América, los Tuzos mantienen vivas las esperanzas de colarse a la Liguilla.

Los Tuzos llegaron a 16 puntos, subieron al lugar 13 de la tabla y aún no pierden la oportunidad de meterse entre los mejores ocho de la competencia.

La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera; Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

Últimas noticias de Tigres UANL

Los Tigres UANL empataron 1-1 ante Pumas UANL en el Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 14, el gol fue de Juan Brunetta y con ello llegó a ocho anotaciones en su cuenta personal.

El atacante argentino registró 45 goles en el campeonato mexicano de Primera División y en total llegó a 50 tantos oficiales.

La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.