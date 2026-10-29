Pachuca vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones

Estamos en la recta final de la fase regular con la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Pachuca recibirá al Club Tigres UANL en el Estadio Hidalgo con el objetivo de sumar puntos y ascender posiciones en la clasificación general.

De esa manera, los dejamos con la información más relevante acerca de este compromiso entre dos equipos que la han pasado mal en el certamen.

Pronóstico SI Fútbol

La tendencia está en el triunfo del conjunto de San Nicolás de los Garzas, en sus últimos cinco cruces entre sí, el equipo felino ha vencido en tres oportunidades a los hidalguenses, por un empate y una victoria de los Tuzos.

Además, aunque los blanquiazules serán locales y vengan de una gran victoria ante las Águilas, los universitarios siguen teniendo una plantilla más poderosa.

Pachuca 0-1 Tigres UANL

¿A qué hora se juega el Pachuca vs Tigres UANL?

Ciudad : Pachuca

: Pachuca Estadio : Hidalgo

: Hidalgo Fecha : sábado 31 de octubre

: sábado 31 de octubre Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX

La sede será el Estadio Hidalgo | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Pachuca vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)

Pachica : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Tigres UANL: 3

Último partido entre ambos: 20/02/26 - Tigres UANL 1-2 Pachuca - Liga MX

Últimos 5 partidos

Pachuca Tigres UANL América 1-2 Pachuca Pumas 1-1 Tigres UANL Pachuca 1-2 Cruz Azul León 2-0 Tigres Monterrey 2-1 Pachuca Chivas 1-1 Tigres UANL Pachuca 3-3 Necaxa Tigres UANL 3-2 Toluca Santos 1-0 Pachuca Tigres 1-0 Puebla

¿Cómo ver el Pachuca vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App México FOX One

Últimas noticias de Pachuca

🙌🏼 MF | 🦅 América 1-2 PACHUCA 🌪️



Fin del partido, nos llevamos los 3 puntos a la Bella Airosa



Por: @Telcel #AméricaPachuca | #RevisarteCambiaLaJugada | #TuVidaNoEsUnJuego pic.twitter.com/u4ZNMS8MdQ — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) October 26, 2026

Con la victoria 1-2 de Pachuca sobre el América, los Tuzos mantienen vivas las esperanzas de colarse a la Liguilla.

Los Tuzos llegaron a 16 puntos, subieron al lugar 13 de la tabla y aún no pierden la oportunidad de meterse entre los mejores ocho de la competencia.

La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera; Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.

Últimas noticias de Tigres UANL

Los Tigres UANL empataron 1-1 ante Pumas UANL en el Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 14, el gol fue de Juan Brunetta y con ello llegó a ocho anotaciones en su cuenta personal.

El atacante argentino registró 45 goles en el campeonato mexicano de Primera División y en total llegó a 50 tantos oficiales.

La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.

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