Pachuca vs Tigres UANL: previa, predicciones y alineaciones
Estamos en la recta final de la fase regular con la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Club Pachuca recibirá al Club Tigres UANL en el Estadio Hidalgo con el objetivo de sumar puntos y ascender posiciones en la clasificación general.
De esa manera, los dejamos con la información más relevante acerca de este compromiso entre dos equipos que la han pasado mal en el certamen.
Pronóstico SI Fútbol
La tendencia está en el triunfo del conjunto de San Nicolás de los Garzas, en sus últimos cinco cruces entre sí, el equipo felino ha vencido en tres oportunidades a los hidalguenses, por un empate y una victoria de los Tuzos.
Además, aunque los blanquiazules serán locales y vengan de una gran victoria ante las Águilas, los universitarios siguen teniendo una plantilla más poderosa.
Pachuca 0-1 Tigres UANL
¿A qué hora se juega el Pachuca vs Tigres UANL?
- Ciudad: Pachuca
- Estadio: Hidalgo
- Fecha: sábado 31 de octubre
- Hora: 19:00 EE.UU. (Este), 17:00 MX
Historial de enfrentamientos directos entre el Pachuca vs Tigres UANL (últimos cinco enfrentamientos)
- Pachica: 1
- Empate: 1
- Tigres UANL: 3
- Último partido entre ambos: 20/02/26 - Tigres UANL 1-2 Pachuca - Liga MX
Últimos 5 partidos
Pachuca
Tigres UANL
América 1-2 Pachuca
Pumas 1-1 Tigres UANL
Pachuca 1-2 Cruz Azul
León 2-0 Tigres
Monterrey 2-1 Pachuca
Chivas 1-1 Tigres UANL
Pachuca 3-3 Necaxa
Tigres UANL 3-2 Toluca
Santos 1-0 Pachuca
Tigres 1-0 Puebla
¿Cómo ver el Pachuca vs Tigres UANL por Televisión y Streaming online?
Países
Canal TV / Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW y TUDN App
México
FOX One
Últimas noticias de Pachuca
Con la victoria 1-2 de Pachuca sobre el América, los Tuzos mantienen vivas las esperanzas de colarse a la Liguilla.
Los Tuzos llegaron a 16 puntos, subieron al lugar 13 de la tabla y aún no pierden la oportunidad de meterse entre los mejores ocho de la competencia.
La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera; Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Oussama Idrissi; Salomón Rondón.
Últimas noticias de Tigres UANL
Los Tigres UANL empataron 1-1 ante Pumas UANL en el Olímpico Universitario, en partido correspondiente a la Jornada 14, el gol fue de Juan Brunetta y con ello llegó a ocho anotaciones en su cuenta personal.
El atacante argentino registró 45 goles en el campeonato mexicano de Primera División y en total llegó a 50 tantos oficiales.
La posible alineación de Tigres UANL (4-2-3-1): Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Rafael Guerrero, Alan Franco, Mauro Lainez; Fernando Gorriarán, César Araújo; Diego Lainez, Juan Brunetta, Diego Sánchez; Rodrigo Aguirre.
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.