Pau Cubarsí hace historia con el Golden Boy 2026

Pau Cubarsí fue proclamado ganador del Golden Boy 2026, el prestigioso reconocimiento que entrega el diario italiano Tuttosport al mejor futbolista europeo menor de 21 años. El central del FC Barcelona se quedó con una distinción que premia su crecimiento y su protagonismo tanto a nivel de clubes como con la selección española.

Se impuso en la votación de un jurado integrado por alrededor de 50 periodistas deportivos de distintos medios europeos y, de esta manera, sucede al francés Désiré Doué, futbolista del Paris Saint-Germain, quien obtuvo el galardón en la edición anterior.

Un reconocimiento a su temporada de consagración

La elección de Cubarsí responde a una campaña en la que consiguió consolidarse entre los defensores más destacados de su generación. Con el Barcelona, tuvo un papel importante en la conquista de LaLiga y la Supercopa de España, dos títulos que marcaron el recorrido del equipo azulgrana durante la temporada.

Su rendimiento también tuvo continuidad con la selección española. El zaguero fue una de las piezas fundamentales del combinado nacional en la obtención de la Copa del Mundo 2026. Además, su participación individual fue reconocida con el premio al mejor futbolista joven de la competición.

🚨🌕 OFFICIAL: Pau Cubarsí wins the Golden Boy Award as European Best Young Player 2026. pic.twitter.com/EGWXmEaCFg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 9, 2026

Con apenas 19 años, el central logró trasladar su regularidad en el fútbol de clubes al escenario internacional. Esa combinación de actuaciones y títulos terminó inclinando la elección a su favor en una votación que reunió a algunas de las principales promesas del fútbol europeo.

Barcelona suma otro nombre a su historia

El Golden Boy de Cubarsí también representa un nuevo logro para la cantera del Barcelona. El defensor se convirtió en el quinto futbolista de la institución catalana en recibir esta distinción, una lista que reúne a varios nombres que posteriormente marcaron una época en el fútbol mundial.

El primero fue Lionel Messi, quien obtuvo el premio en 2005. Posteriormente, Pedri fue reconocido en 2021 y Gavi hizo lo propio en 2022. La lista continuó con Lamine Yamal, ganador de la edición 2024, y ahora incorpora a Cubarsí.

Además, el español consiguió un registro particular: es apenas el segundo defensor central que gana el reconocimiento desde la creación del premio en 2003.

Los talentos que quedaron en el camino

FC Barcelona v Newcastle United - UEFA Champions League | Soccrates Images/GettyImages

La competencia reunió a 25 futbolistas, entre los candidatos seleccionados inicialmente y las cinco invitaciones especiales conocidas como wild cards. Entre los juveniles que competían por el galardón figuraban Ayyoub Bouaddi, Warren Zaïre-Emery, Yan Diomande y Lennart Karl. Por España también fueron nominados Jon Martín, de la Real Sociedad, y Marc Bernal y Xavi Espart, compañeros de Cubarsí en el Barcelona.

El próximo 14 de diciembre el defensor culé tendrá la oportunidad de recibirlo oficialmente en Turín y sumar un nuevo capítulo a una carrera que, con apenas 19 años, ya cuenta con títulos nacionales, una Copa del Mundo y uno de los premios individuales más importantes para los jóvenes talentos del fútbol europeo.