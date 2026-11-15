¿Será que este invierno Pedro Porro se suma al Barcelona? El interés es mutuo y tanto el futbolista como la directiva culé desean concretar su incorporación. ¿El problema? Hay un tercero en discordia que podría impedir el acuerdo y se trata del Tottenham, que no está dispuesto a dejar ir a su lateral derecho por una cifra inferior a los 70 millones de euros.

Según informó Sport, Porro tiene al Barça como su primera opción de cara a la temporada 2027/28 y no tiene intención de seguir en los Spurs. La situación deportiva de los londinenses, ubicados en la 11° posición de la Premier League y con pocas perspectivas de jugar en competiciones internacionales el año que viene, influye en su deseo de cambiar de aires.

Los blaugranas, por su parte, comparten el interés. La dirigencia y Hansi Flick ven con buenos ojos al español, pero el club no quiere desembolsar una cifra superior a los 50 millones de euros. La diferencia de 20 millones respecto de las pretensiones del Tottenham es el obstáculo para avanzar en las negociaciones.

El Barcelona espera que el equipo inglés reduzca sus exigencias económicas en los próximos meses y la predisposición del futbolista podría contribuir a acercar las posiciones de las dos instituciones.

🔴 ENTREVISTA SPORT



🗣️ Pedro Porro: "Es un halago que el Barça se interese por mí"



🎙️ El lateral del Tottenham atendió a SPORT en la concentración de la selección española en Las Rozas



✍️ @Jordigil https://t.co/fNlZEMR6Ud — Diario SPORT (@sport) November 10, 2026

El propio lateral se pronunció sobre el interés de los culés en una entrevista concedida a Sport desde la concentración de la selección española. "Cuando uno de los mejores clubes del mundo tiene interés en uno, o al menos eso es lo que dice, siempre es bueno, porque seguramente estoy haciendo bien mi trabajo. Hay que seguir en la misma línea", afirmó.

El zaguero, además, agradeció los elogios de Joan Laporta, presidente del Barça. "Es bueno que, por ejemplo, el presidente de otro club que no es el mío valore su trabajo. Seguramente significa que estoy haciendo las cosas bien", dijo.

La relación entre Porro y Lamine Yamal

El defensor y Lamine Yamal son compañeros en la selección de España | Masashi Hara/GettyImages

Otro factor que podría favorecer su incorporación es la excelente relación que tiene con Lamine Yamal, con quien comparte vestuario en la Roja. Los dos futbolistas afianzaron su amistad durante el Mundial y, de concretarse su llegada al Barcelona, podrían formar una sociedad por el sector derecho del equipo. "Como siempre he dicho, es un chico maravilloso, que te ayuda y aporta mucho al equipo. Para mí es un privilegio jugar con él porque es el mejor", aseguró Porro.

Por ahora, el contrato de Porro con los Spurs se extiende hasta 2031, por lo que cualquier operación dependerá del acuerdo económico entre los clubes. Deco, por su parte, va a seguir evaluando alternativas para reforzar el lateral derecho, sobre todo frente a la posibilidad de la salida de Jules Koundé.