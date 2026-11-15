La respuesta es no. Pep Guardiola no tiene intención de ser el próximo entrenador de la selección de Estados Unidos, pese al interés de la federación estadounidense en contratarlo como sucesor de Mauricio Pochettino. El español está firme en su decisión de tomarse un año de descanso luego de su salida del Manchester City en mayo.

Según informó The Telegraph, la US Soccer tiene previsto acercarse a Guardiola para conocer su disponibilidad, no obstante, fuentes cercanas al ex técnico del Barcelona aseguran que no tiene en mente aceptar ninguna oferta en este período de descanso.

Guardiola ha declarado que le interesa dirigira a una selección nacional | Richard Heathcote/GettyImages

La búsqueda de un seleccionador empezó como consecuencia de la salida de Pochettino, quien fue anunciado como próximo entrenador del Manchester United. El argentino dejará su cargo el miércoles, después del partido de vuelta ante Haití por los cuartos de final de la Nations League de la Concacaf. Luego de eso, el argentino viajará a Inglaterra el jueves para iniciar su etapa en los Red Devils.

Guardiola se tomaría un año sabático tras dejar el Manchester City

La realidad es que Pep, desde que dejó el City, decidió estar alejado de los banquillos. Después de una década al frente de los Citizens, el DT priorizó su vida personal y eso no cambiaría de cara a una posible propuesta de la US Soccer.

El español habló en distintas oportunidades de su deseo de dirigir una selección nacional. Brasil e Inglaterra son dos de los destinos que le resultan atractivos, pero ninguna de las alternativas exploradas hasta ahora terminó en un acuerdo.

Guardiola no tomaría a Estados Unidos por el momento | LLUIS GENE/GettyImages

En 2024, los Tres Leones quisieron conocer su disponibilidad como posible reemplazante de Gareth Southgate, antes de contratar a Thomas Tuchel y este verano hubo un acercamiento a Italia, aunque al final rechazó la oportunidad y la federación italiana optó por el regreso de Roberto Mancini.

Pep habló más de una vez sobre su fascinación por Estados Unidos y recordó con agrado su experiencia viviendo ahí en su anterior año sabático entre el Barça y el Bayern Múnich, donde disfrutó del anonimato durante su estancia. De todas formas, y por el momento, nada modificará su postura y el USMNT va a tener que seguir con la búsqueda de un reemplazante para Pochettino.