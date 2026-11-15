Pochettino busca reunirse con Sir Alex Ferguson antes de tomar las riendas del Manchester United

Borrón y cuenta nueva para el Manchester United, que inicia otra etapa luego de la salida de Michael Carrick y la llegada de Mauricio Pochettino como DT. El argentino asumirá de manera oficial el 18 de noviembre con la difícil tarea de levantar a un equipo que está en un mal momento en la Premier League, donde apenas consiguió una victoria en diez partidos. En sus primeras declaraciones luego de confirmarse su contratación, el técnico dejó en evidencia su admiración por Sir Alex Ferguson y manifestó su intención de conversar con la leyenda del club.

Pochettino todavía tiene un compromiso pendiente con la selección de Estados Unidos, a la que dirige desde hace dos años. Después de la goleada 6-0 a Haití en Miami, por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League, el entrenador habló con The Telegraph sobre su llegada a Inglaterra y la posibilidad de recibir consejos del ídolo red devil.

"Lo dije hace muchos años y siempre repito lo mismo. Para mí, Sir Alex Ferguson representa todo lo que admiro de un técnico, un hombre, un mánager, y creo que representa mis valores. Lo admiro muchísimo", afirmó. "Seguramente, a partir del martes tendremos la posibilidad de hablar, si tengo tiempo, porque va a ser muy intenso. Si existe la posibilidad de conversar, por supuesto que lo haré", agregó.

Pochettino, nuevo técnico del Man Utd, reveló que le gustaría reunirse con Sir Alex Ferguson | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

La admiración del ex DT del PSG por Ferguson viene desde hcae rato. En su etapa en el Tottenham, compartieron un almuerzo que Pochettino recordó tiempo después como uno de los momentos más especiales de su carrera. Incluso en una entrevista con Sky Sports en 2023, eligió al escocés tres veces cuando le pidieron mencionar a los técnicos de la Premier bajo cuyas órdenes le habría gustado jugar.

El desafío que le espera en Manchester no va a ser nada fácil. Pochettino se convertirá en el octavo DT permanente del United desde la retirada de Ferguson en 2013 y su primer partido será el domingo 22 de noviembre nada más y nada menos que contra el Liverpool en Anfield, apenas cuatro días después de asumir el cargo.

Sumado a ese primer desafío, los Red Devils van a disputar diez encuentros en 39 días, por lo que el argentino no va a tener mucho tiempo para trabajar con sus futbolistas a fondo.

Mauricio Pochettino says it’s going to be “very intense” at #MUFC and that he’s looking forward to catching up with Sir Alex Ferguson, whose values the Argentinian says speak to his own both as a person and a manager.



Haiti had potential jeopardy for Pochettino ahead of taking… — James Ducker (@TelegraphDucker) November 15, 2026

Pochettino habla sobre su despedida con Estados Unidos

Antes de arribar en Old Trafford, Pochettino se despedirá de Estados Unidos el martes, cuando su selección dispute la vuelta ante Haití en Cincinnati. El técnico reconoció que abandonar el proyecto le genera sentimientos encontrados, sobre todo después de haber renovado su contrato hasta 2030.

"Siempre es difícil decir adiós, aunque así es la vida. Siempre surgen desafíos y, por supuesto, siempre he seguido mi corazón y mis sueños", afirmó. "Es triste, aunque al mismo tiempo estamos donde queríamos estar con Estados Unidos. Creo que fueron dos años muy duros y logramos algo difícil de medir, de valorar. Creo que será muy bueno para el fútbol aquí en el futuro", concluyó.