Mauricio Pochettino todavía no asumió oficialmente como entrenador del Manchester United, pero ya dejó en claro que no piensa resignarse al dominio del Manchester City. El argentino, que terminó su ciclo al frente de la selección de Estados Unidos, protagonizó un intercambio con DaMarcus Beasley, exfutbolista de los Citizens, en el que desafió la supremacía de su clásico rival.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Durante la transmisión de su último partido con el combinado estadounidense, Beasley aseguró que "Manchester es azul y siempre lo será". La respuesta de Pochettino no tardó en llegar: "De ninguna manera. Ya lo verás. Dame tiempo y eso empezará a cambiar, seguro". Una declaración que refleja su ambición de devolverle al United el protagonismo perdido en el fútbol inglés.

🚨🎙️| “Manchester is blue and will always be blue”



🗣️ Pochettino: “no way, you will see, give me time”😅🔴

pic.twitter.com/9vxAbTjXvc — Kalshi FC (@KalshiFC) November 18, 2026

Pochettino confía en recuperar al Manchester United

El técnico argentino conoce el peso de la institución y la exigencia que implica sentarse en el banco de Old Trafford. Después de una década de experiencia en Inglaterra, donde dirigió al Southampton, al Tottenham y al Chelsea, también tiene presente la dimensión de la rivalidad con el Manchester City.

Desde el retiro de Sir Alex Ferguson, uno de sus grandes referentes como entrenador, el United perdió terreno frente a su vecino. Mientras los Red Devils no volvieron a conquistar la Premier League desde 2013, los Citizens sumaron siete títulos ligueros durante ese período, una diferencia que Pochettino buscará empezar a reducir.

"Estamos entusiasmados. El nuevo desafío es enorme, pero también representa esa adrenalina que uno quiere sentir", reconoció el entrenador. Además, admitió que conoce la situación deportiva del club y entiende que sus resultados recientes están lejos de lo que merece una institución de semejante dimensión y una afición tan exigente.

El aspecto físico, una de sus primeras preocupaciones

Más allá de la rivalidad con el City, Pochettino también dejó entrever cuál será uno de los aspectos que buscará mejorar en su nuevo equipo: la intensidad colectiva. Sus anteriores experiencias estuvieron marcadas por la exigencia física, la presión alta y el compromiso de todos los futbolistas sin pelota, características que pretende trasladar a Old Trafford.

Las estadísticas del Manchester United en la Premier League 2026/27 reflejan algunas dificultades en ese apartado. El equipo registra una distancia recorrida de 112,5 kilómetros por partido, cifra que lo ubica en el puesto 19 de la clasificación. También aparece en la misma posición en los registros de carreras a alta velocidad, mientras que ocupa el lugar 18 en distancia recorrida a máxima velocidad.

El United atraviesa una temporada irregular y busca recuperar su protagonismo bajo la conducción de Pochettino | Visionhaus/GettyImages

Sin embargo, el argentino aclaró que su intención no será simplemente exigirles a sus jugadores que corran más. "No es importante correr o no correr. Hay que correr bien, con un objetivo y todos juntos. Después, hay que jugar", explicó. Para el entrenador, el esfuerzo físico debe estar acompañado de una idea futbolística y una correcta interpretación de lo que necesita cada partido.

El desafío de recuperar la confianza del equipo

Pochettino también considera fundamental trabajar sobre la mentalidad de un plantel que necesita recuperar la confianza. En ese sentido, destacó la importancia de que cada futbolista comprenda su función dentro del equipo y pueda desarrollar sus condiciones individuales en beneficio del colectivo.

"Hay que saber qué hacer, expresar el talento y tener la mentalidad adecuada", sostuvo. Su planteamiento apunta a reconstruir una identidad competitiva, en la que la intensidad no sea un esfuerzo aislado, sino una consecuencia del funcionamiento colectivo.

Su debut en la conducción técnica tendrá un condimento especial: será frente al Liverpool, uno de los grandes rivales históricos del United. El calendario le presentará una exigencia inmediata, pero también una oportunidad para comenzar a transmitir su idea y demostrar que sus palabras sobre el dominio del fútbol de Manchester tienen un respaldo deportivo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MANCHESTER UNITED