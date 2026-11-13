Pochettino se despide de la selección de Estados Unidos: "Tengo la conciencia tranquila"

Después de poco más de dos años al frente de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino se prepara para asumir un nuevo desafío en el Manchester United, aunque antes deberá completar sus últimos compromisos con el combinado norteamericano.

En la reciente conferencia de prensa, el argentino repasó su ciclo al frente del seleccionado y explicó qué buscó transmitir durante su gestión; destacó que su trabajo no estuvo enfocado únicamente en los resultados, sino también en el desarrollo humano de los futbolistas y en fortalecer la identidad del seleccionado.

El mensaje de Pochettino sobre su etapa en Estados Unidos

"Nuestro objetivo no es asumir un proyecto para que nos recuerden para siempre o para tener una fotografía en el centro de entrenamiento nacional. Lo hacemos por el impacto en las personas y para ser un buen compañero", expresó al referirse a su experiencia.

🗣️ Mauricio Pochettino on his US legacy and what he adds. "I am not arrogant... I am little bit arrogant but not too much!



"We don't take on a project to be remembered forever and have a picture here in the national training centre. We do it for the impact on the human being,… pic.twitter.com/shkBzntMlT — Ben Jacobs (@JacobsBen) November 13, 2026

En esa misma línea, Pochettino destacó la importancia de transmitir conocimientos y aportar su experiencia para contribuir al crecimiento del fútbol estadounidense. Una filosofía que, según explicó, también intentaría implementar en su próxima etapa en Old Trafford.

"El factor clave en el que podemos tener una gran influencia es el ser humano. Hay que ser exigente cuando sea necesario y también saber ser amable. Pero, sobre todo, hay que ser bueno, más que simplemente amable", agregó el entrenador.

Los números que deja en la selección estadounidense

Pochettino asumió el cargo en septiembre de 2024 y consiguió consolidar un proyecto que tuvo algunos resultados destacados. Durante su gestión, el seleccionado registró 21 victorias, 12 derrotas y dos empates en 35 encuentros disputados.

Entre sus principales logros aparecen la final de la Copa Oro de la Concacaf 2025 y la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. En este último torneo, Estados Unidos consiguió tres triunfos y volvió a ganar un partido de eliminación directa por primera vez desde 2002.

Su salida también generó palabras de reconocimiento por parte de las autoridades de la federación. JT Batson, director ejecutivo de la US Soccer, aseguró que el técnico dejó una huella importante gracias a su liderazgo, profesionalismo y compromiso con los futbolistas.

Pochettino junto a su cuerpo técnico durante un encuentro de Estados Unidos en el Mundial 2026. | Jamie Squire/GettyImages

Además, destacó que tanto Pochettino como su cuerpo técnico contribuyeron a elevar los estándares de trabajo, fortalecer la cultura del seleccionado y mejorar la conexión entre las categorías juveniles y el equipo absoluto.

El Manchester United, su próximo desafío

Ahora, el nuevo desafío deportivo del entrenador será la Premier League. El argentino llegará al United para reemplazar a Michael Carrick, quien fue despedido después de una etapa decepcionante en el banco de los Red Devils, y asumirá el cargo por dos temporadas y media, hasta 2029.

Sin embargo, antes de comenzar su trabajo en Inglaterra, Pochettino dirigirá sus últimos dos compromisos con Estados Unidos frente a Haití, correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El segundo encuentro, previsto para el 17 de noviembre, marcará el cierre de su ciclo.

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