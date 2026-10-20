¿Podrá Cristiano Ronaldo ir convocado con la selección de Portugal en la próxima Fecha FIFA?

Cristiano Ronaldo podrá volver a vestir la camiseta de Portugal durante el próximo parón internacional. El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol resolvió sancionarlo con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros por abandonar la concentración del seleccionado en septiembre, después de sus diferencias con el entrenador Jorge Jesús.

La resolución, publicada el 19 de octubre, estableció que el delantero cometió una infracción disciplinaria al marcharse de la delegación sin justificación. Sin embargo, el castigo comenzó a contabilizarse de manera retroactiva desde el 30 de septiembre, fecha en la que se produjo el episodio.

Por lo tanto, el capitán portugués podrá quedar habilitado antes de los próximos compromisos internacionales.

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255.



The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark.



Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. pic.twitter.com/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

El motivo por el que recibió la pena mínima

El reglamento de la federación contempla suspensiones de entre uno y seis meses por abandonar injustificadamente una actividad del combinado. En el caso de Ronaldo, el organismo optó por el plazo mínimo después de evaluar su descargo y tener en cuenta que reconoció su responsabilidad por lo sucedido.

Tras la Fecha FIFA de octubre, el delantero publicó un comunicado en el que pidió disculpas a sus compañeros y a los seguidores afectados por su comportamiento.

De esta manera, la consecuencia deportiva del episodio será limitada y no comprometerá su participación en los siguientes encuentros de Portugal.

¿Cuándo podrá volver a jugar con Portugal?

La suspensión finalizará antes de los compromisos previstos para noviembre: Portugal tiene programados encuentros ante Dinamarca, el 14 de noviembre, y Gales, el 17, por lo que Ronaldo estará en condiciones reglamentarias de integrar la convocatoria.

FBL-POR-NATIONS LEAGUE-PRESSER | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Su disponibilidad no garantiza, de todos modos, que forme parte de la lista definitiva. Jorge Jesús deberá evaluar su situación y decidir si cuenta con él para los próximos partidos.

Con el castigo prácticamente resuelto, el foco pasa ahora a la relación entre ambos y al papel que tendrá el máximo referente portugués en el equipo nacional.

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