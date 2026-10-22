¿Por qué aún no hay sede para el Jamaica vs México de la Nations League?

La selección mexicana continúa a la espera de conocer la sede definitiva para su enfrentamiento contra Jamaica, correspondiente a los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Aunque inicialmente se contemplaba disputar el compromiso en territorio jamaicano, una propuesta comercial podría modificar los planes y llevar el cruce a Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por David Medrano en Mediotiempo, la Federación de Jamaica ha retrasado la confirmación del escenario debido a una oferta para celebrar el partido en territorio estadounidense. La posibilidad está siendo valorada por los dirigentes caribeños, quienes encuentran importantes beneficios económicos por delante.

¿EL JAMAICA VS MÉXICO SE 'MUDA' A ESTADOS UNIDOS? 👀



"La Federación de Jamaica se ha tardado en confirmar la sede del partido ante México de la Liga de Naciones, ya que los jamaicanos tienen una oferta para jugarlo en Estados Unidos, sin embargo, eso reglamentariamente no está… pic.twitter.com/qDP4QXX7qi — MedioTiempo (@mediotiempo) October 21, 2026

El principal atractivo de la propuesta está relacionado con la enorme comunidad mexicana que reside en Estados Unidos. La presencia de miles de aficionados del 'Tri' permitiría proyectar una asistencia considerablemente superior, además de incrementar los ingresos relacionados con la venta de boletos, patrocinios y demás.

Sin embargo, concretar este movimiento representa un desafío importante desde el punto de vista reglamentario. Las disposiciones internacionales generalmente establecen que los equipos deben disputar sus compromisos como locales dentro de su territorio, salvo causas de fuerza mayor que justifiquen un cambio de esta magnitud.

Mexico v Chile - International Friendly | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

En este sentido, la última palabra correspondería a la Concacaf, organismo encargado de organizar la competición y autorizar cualquier modificación extraordinaria. Jamaica tendría que presentar su propuesta y esperar una resolución favorable, algo que por ahora se mantiene lejano.

Para México, disputar el encuentro en Estados Unidos representaría una ventaja considerable en términos de respaldo desde las tribunas. El equipo dirigido por Rafael Márquez tendría entonces casi que una condición de local, tal vez no administrativamente, pero sí geográficamente.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre un eventual cambio de país para celebrar el compromiso. Jamaica mantine abierta la posibilidad de aprovechar esta oportunidad económica, pero cualquier decisión dependerá de las autoridades correspondientes. Mientras tanto, México continúa pendiente de conocer dónde disputará su primer enfrentamiento de cuartos de final.