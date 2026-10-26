¿Por qué el Balón de Oro 2026 se entrega en Londres?

Este lunes 26 de octubre, el Balón de Oro vivirá una jornada histórica: por primera vez desde su creación en 1956, la ceremonia dejará París, su sede tradicional durante 70 años, para celebrarse en otra ciudad.

En esta ocasión, Londres recibirá a las principales figuras del fútbol internacional en una gala que busca reconocer tanto a los protagonistas de la temporada como a una leyenda que marcó el inicio de la historia del galardón.

El desembarco en la capital inglesa no es una casualidad. La organización decidió trasladar el evento al London Palladium para rendir homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que inauguró el palmarés del premio.

Stanley Matthews, el hombre que inició la historia

En 1956, Matthews se convirtió en el primer ganador del premio, creado por la revista France Football para distinguir al mejor futbolista de Europa. El inglés se impuso en aquella primera elección y dejó una marca difícil de igualar: conquistó el reconocimiento a los 41 años, una edad excepcional para un jugador de aquella época.

Matthews debutó con el Stoke City en 1932 y prolongó su carrera profesional hasta 1965, cuando tenía 50 años. Su longevidad lo convirtió en uno de los casos más extraordinarios del fútbol británico y en un referente de varias generaciones.

Además, fue el primer futbolista en recibir el título de Sir mientras todavía permanecía en activo. Su legado representa una época en la que el fútbol comenzaba a construir una dimensión internacional para sus grandes figuras.

English Footballer Stanley Matthews | Evening Standard/GettyImages

Londres, una excepción y una apuesta internacional

El traslado a Londres responde a un motivo conmemorativo, por lo que no supone un cambio definitivo de sede; París seguirá vinculada a la historia del Balón de Oro.

Sin embargo, la elección de la capital inglesa también representa una oportunidad para ampliar la proyección internacional del premio y reforzar el alcance a nuevos públicos, más allá de la ciudad que acogió las 69 ediciones anteriores.

Más allá del homenaje a Stanley Matthews, la ceremonia también reconocerá a los protagonistas de la temporada y a quienes utilizan el fútbol como una herramienta de transformación social. En este último apartado se entregará el Premio Sócrates, destinado a distinguir el compromiso social de los futbolistas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL BALÓN DE ORO 2026