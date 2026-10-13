La UEFA Champions League tendrá un escenario inesperado este miércoles, cuando el Shakhtar Donetsk reciba al AEK en Stamford Bridge, estadio del Chelsea. El conjunto ucraniano hará de local en territorio inglés debido a las circunstancias extraordinarias que atraviesa su país

La razón primaria de esta decisión es la guerra que continúa desarrollándose en Ucrania, conflicto que impide al Shakhtar disputar sus compromisos internacionales en su estadio. Ante semejante panorama, la institución ha tenido que encontrar una sede alterna que cumpla con el aval de la UEFA.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: There will be Champions League football played at Stamford Bridge this week, but NOT by Chelsea! ❌



Shakhtar Donetsk will face AEK Athens at Chelsea's home stadium this Wednesday!



Due to the ongoing war in Ukraine, Shakhtar are using Stamford Bridge… pic.twitter.com/4XiRVOCKCU — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 13, 2026

En este contexto, Stamford Bridge aparece como la solución elegida para albergar los encuentros del equipo de Donetsk, al menos durante la fase de liga de la Champions League.

La elección del estadio también representa una oportunidad para mantener al Shakhtar dentro de un escenario de élite. Aunque el club estará lejos de su afición habitual, podrá disputar sus compromisos continentales en un inmueble que tiene la costumbre de tener duelos de nivel UEFA año con año.

Chelsea FC v Manchester United FC - Premier League | Chelsea Football Club/GettyImages

Esta aprobación se da cortesía de la ausencia del Chelsea de todas las competiciones UEFA. Ahora que el cuadro de la capital del Londres no tiene compromisos internacionales, el escenario se encuentra disponible a mitad de semana para ser usado dentro del calendario de la Champions League.

De esta manera, los aficionados que acudan a Stamford Bridge tendrán la oportunidad de disfrutar nuevamente del ambiente característico de la competición, aunque esta vez con un protagonista diferente. El recinto mantendrá su vínculo con las grandes noches europeas mientras el equipo ucraniano intenta aprovechar las condiciones de su nueva sede provisional.

Para el Shakhtar, disputar sus encuentros lejos de Ucrania representa un desafío adicional en términos deportivos y emocionales. La institución deberá adaptarse a un entorno diferente y gstionar los desplazamientos, tanto del equipo como de la misma afición.