¿Por qué la Liga MX hará una pausa antes de la última jornada del Apertura 2026?

La Liga MX hará una pausa antes de la última jornada del Apertura 2026 debido a la Fecha FIFA de noviembre (del 9 al 17 de noviembre), periodo en el que las selecciones nacionales disputan compromisos oficiales y partidos de preparación.

Esta será la segunda ventana internacional que tendrá el semestre y se llevará a cabo entre el 9 y 17 de noviembre, que se jugará en medio de la Jornada 16 y 17 del Apertura 2026, por lo que la Liga MX tendrá un parón que no afectará a los equipos. El receso será entre la Jornada 16 (penúltima) y la Jornada 17 (última).

Habrá juego pendiente durante la Fecha FIFA

Rayados visitará Querétaro en la Fecha FIFA | Azael Rodriguez/GettyImages

En ese lapso se disputará el partido pendiente de la Jornada 7 que está programado entre el Querétaro contra Monterrey el sábado 14 de noviembre, mientras el resto de los equipos entra en pausa.

Dicho compromiso será muy interesante ya que ambos tienen posibilidades matemáticas de clasificarse entre los mejores ocho lugares del torneo y aspirar al título.

Los Gallos Blancos en el lugar 12 y la Pandilla en el sitio 10, podrían colarse si ganan este encuentro y su respectivo duelo de la Jornada 17 aunado a una combinación de resultados favorable hacía ellos.

Finalmente, la reanudación del torneo y la última jornada (Jornada 17) se llevará a cabo a partir del 20 de noviembre de 2026 para definir los últimos boletos a la Liguilla.

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