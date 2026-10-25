¿Por qué no juega Bruno Fernandes en el Manchester United vs Bournemouth?

¿Problema en puerta en el Manchester United? Michael Carrick sorprendió a propios y extraños dejando en el banquillo a Bruno Fernandes de cara al partido con el Bournemouth por la Premier League este domingo.

Esta situación llama poderosamente la atención ya que, según informa el periodista Ben Jacobs, el portugués se había entrenado a la par de sus compañeros tanto en la sesión del viernes como en la del sábado.

La determinación del entrenador podría ser un tirón de orejas para con el capitán por sus declaraciones post derrota 4-1 frente al Como 1907 por la tercera jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League el pasado miércoles en primer turno.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Marco Luzzani/GettyImages

"Es una decisión del cuerpo técnico no realizar una presión hombre a hombre; a veces dejan espacios a la espalda tratando de recuperar el balón, pero cuando le concedes demasiado la posesión a este tipo de equipos, ellos ganan confianza", había dicho el ofensivo. "Eso es algo que deben analizar el entrenador y su cuerpo técnico, no yo. A veces hay que ser más valiente bajo presión, asumir el riesgo de presionar arriba e incomodar al rival", agregó.

Por su parte, Carrick no se quedó callado en la rueda de prensa posterior al encuentro en Italia: "Más allá del sistema o la táctica que emplees, si no corres —tanto hacia adelante como hacia atrás—, no vas a ganar. Tengo que pedir disculpas a los aficionados. Siento este club tanto como cualquiera, si no más, dada la posición en la que me encuentro y lo mucho que valoro a esta institución. Jugar de esa manera es inaceptable".

El Manchester United está 15° en la Premier League, con un saldo de una victoria, cuatro empates y dos derrotas, demostrando así que su arranque está realmente lejos de lo mostrado en el cierre de la temporada pasada. En la UEFA Champions League se ubica en zona de clasificación al repechaje, con registro de un triunfo y dos caídas.