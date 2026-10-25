¿Por qué no juega Bruno Fernandes en el Manchester United vs Bournemouth?
¿Problema en puerta en el Manchester United? Michael Carrick sorprendió a propios y extraños dejando en el banquillo a Bruno Fernandes de cara al partido con el Bournemouth por la Premier League este domingo.
Esta situación llama poderosamente la atención ya que, según informa el periodista Ben Jacobs, el portugués se había entrenado a la par de sus compañeros tanto en la sesión del viernes como en la del sábado.
La determinación del entrenador podría ser un tirón de orejas para con el capitán por sus declaraciones post derrota 4-1 frente al Como 1907 por la tercera jornada de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League el pasado miércoles en primer turno.
"Es una decisión del cuerpo técnico no realizar una presión hombre a hombre; a veces dejan espacios a la espalda tratando de recuperar el balón, pero cuando le concedes demasiado la posesión a este tipo de equipos, ellos ganan confianza", había dicho el ofensivo. "Eso es algo que deben analizar el entrenador y su cuerpo técnico, no yo. A veces hay que ser más valiente bajo presión, asumir el riesgo de presionar arriba e incomodar al rival", agregó.
Por su parte, Carrick no se quedó callado en la rueda de prensa posterior al encuentro en Italia: "Más allá del sistema o la táctica que emplees, si no corres —tanto hacia adelante como hacia atrás—, no vas a ganar. Tengo que pedir disculpas a los aficionados. Siento este club tanto como cualquiera, si no más, dada la posición en la que me encuentro y lo mucho que valoro a esta institución. Jugar de esa manera es inaceptable".
El Manchester United está 15° en la Premier League, con un saldo de una victoria, cuatro empates y dos derrotas, demostrando así que su arranque está realmente lejos de lo mostrado en el cierre de la temporada pasada. En la UEFA Champions League se ubica en zona de clasificación al repechaje, con registro de un triunfo y dos caídas.
Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.