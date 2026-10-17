Ante los Diablos Rojos de Toluca, partido que Tigres ganó y que hoy los mantiene con vida en busca de clasificarse a la liguilla, Emiliano Gómez fue uno de los jugadores más determinantes para el equipo de Tigres UANL.

El ex futbolista del Puebla hizo lo que quiso con la zaga defensiva del Toluca y sirivió para Guillermo Martínez (que hoy tampoco forma parte de la alineación titular), en lo que fue en aquel momento el 2-0 para el conjunto felino.

Ahora, a minutos que comience un partido que puede ser determinante para las aspiraciones del equipo de Tigres en el Apertura 2026, sorprende que Víctor Manuel Vucetich haya decidido sacar a Emiliano del 11 titular y que su lugar sea ocupado por Diego: el 'Chicha' Sánchez, a quien, dicho sea de paso, también tenía un tanto relegado el estratega mexicano.

¿Por qué no juega Emiliano Gómez el Chivas vs Tigres UANL?

Tigres UANL v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

La decisión, aunque muchos la puedan calificar de extraña o incluso impronsible, atiende a una cuestión meramente táctica, ya que Emiliano Gómez no sufre ninguna lesión ni tampoco salió suspendido en el duelo de la jornada pasada, ante los Diablos Rojos de Toluca.

Ahora bien, si tomamos en cuenta que su posición la ocupará Diego Sánchez, podemos poner sobre la mesa otro argumento: que Tigres aún no cumple con la regla de minutos para menores que la Liga MX le exige a cada uno de los clubes, situación que, en caso de no resolverse de forma satisfactoria, podría costarle la pérdida de tres unidades al término del campeonato.

La alineación con la que Tigres UANL buscará conseguir su primer ''9 de 9'' en lo que va del Apertura 2026

Tigres UANL v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Rafael Guerrero, Alan Franco y Joaquim Pereira

Carrileros: Diego Lainez y Mauro Lainez

Mediocampistas defensivos: César Araújo y Fernando Gorriarán

Volantes ofensivos: Juan Brunetta y 'Chicha' Sánchez

Delantero: Rodrigo Aguirre

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