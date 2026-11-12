¿Por qué no juega Lamine Yamal con España el partido frente a la República Checa?

La selección de España cerrará un año histórico este noviembre con dos partidos de la UEFA Nations League. La primera parada estará en Praga, donde se medirán sin Lamine Yamal a la República Checa. El final de la campaña donde bordaron la segunda estrella a su escudo será en el Metropolitano de Madrid frente a Inglaterra.

En rueda de prensa, Luis de la Fuente defendió a capa y espada al 10 del FC Barcelona y fundamentó su ausencia contra los checos: "Lamine tiene inflamación en la rodilla. Nuestro servicio médico lo vio y yo decidí que, para evitar este viaje, preferí que se quedara en su casa y entrenando con el club. Hablar desde el desconocimiento en la vida es triste, lamentable. Por eso vengo a dar luz".

"Lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad y el invento. Lo he contado todo porque es la única manera de que la gente sepa cuál es la realidad. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir", agregó.

FBL-EUR-NATIONS-ESP-PRESSER | MICHAL CIZEK/GettyImages

Además, sobre un eventual trato preferencial, el entrenador campeón del mundo no se anduvo con rodeos: "No me preocupan los mensajes de fuera porque ya estoy yo para aclararlo. La gente crea argumentos que no tienen que ver con la realidad. Lamine no tiene ningún privilegio. Esto lo hubiéramos hecho por cualquier otro jugador". "Hablé ayer y hoy con él. La evolución es buena. La recuperación es buena y creemos que el viernes va a estar con nosotros", cerró.

Tras la visita a Praga, la selección española regresará a trabajar en Las Rozas de cara al último partido del año: recibirán el domingo por la noche madrileña a Inglaterra en el estadio del Atlético de Madrid para ya adentrarse en lo que será la etapa de mata-mata de la UEFA Nations League, que lógicamente los tiene como uno de los máximos candidatos a la gloria.

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