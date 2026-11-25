El FC Barcelona tendrá una ausencia importante en su visita al Sabah por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27.

Luego de ser titular en la victoria por 3-2 frente al Villarreal, Lamine Yamal quedó descartado para el encuentro de este miércoles debido a unas molestias en el tobillo derecho, según informó el club a través de un comunicado médico.

Aunque desde el club no consideran que se trate de un problema físico de gravedad, Hansi Flick decidió no asumir riesgos con el futbolista y optó por dejarlo fuera de la convocatoria que viajó a Azerbaiyán para disputar el compromiso europeo.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo. pic.twitter.com/UNqENp8pWD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2026

La intención del cuerpo técnico es evitar que las molestias evolucionen hacia una lesión de mayor consideración, especialmente en un momento de la temporada en el que el calendario comienza a exigir un esfuerzo importante a la plantilla

¿Qué lesión tiene Lamine Yamal y cuándo podría regresar?

A pesar de la preocupación que puede generar la baja de uno de sus futbolistas más determinantes, el Barcelona transmitió tranquilidad respecto a su estado físico y señaló que el jugador estaría disponible para el encuentro del próximo domingo frente al Deportivo, por LaLiga.

Por el momento, su regreso dependerá de la evolución de las sensaciones en el tobillo derecho durante los próximos días. Si no aparecen nuevos inconvenientes, podría volver a estar bajo las órdenes de Flick para la siguiente presentación liguera.

Los números de Lamine Yamal en la temporada 2026/27

La ausencia del atacante representa un contratiempo importante si se tiene en cuenta su influencia en el funcionamiento ofensivo del equipo. Durante la presente campaña, Yamal acumula 17 partidos disputados, con 13 goles y 13 asistencias en todas las competiciones, de acuerdo con los registros estadísticos de la temporada.

Sus números reflejan su protagonismo en el esquema azulgrana, tanto por su capacidad para finalizar jugadas como por su aporte en la generación de ocasiones para sus compañeros.

El exigente calendario que espera al Barcelona antes de finalizar el año

Después del compromiso ante Sabah, el conjunto catalán afrontará un calendario exigente antes del cierre del año calendario.

El Barcelona deberá afrontar un exigente calendario en las próximas semanas | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

Por LaLiga, tendrá compromisos frente al Deportivo La Coruña (29 de noviembre), al Atlético de Madrid (2 de diciembre), al Celta de Vigo (5 de diciembre), al Málaga (12 de diciembre) y a la Real Sociedad (20 de diciembre). Además, el 8 de diciembre recibirá al Manchester City por la Champions League.

Ante esta seguidilla de partidos, el cuerpo técnico buscaría administrar las cargas físicas de Lamine y evitar riesgos que puedan comprometer su continuidad durante una etapa importante de la temporada.

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