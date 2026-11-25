Hansi Flick compareció ante los medios en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles entre el FC Barcelona y el Sabah, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

El entrenador alemán repasó la actualidad del equipo, se refirió a las características del conjunto azerbaiyano y explicó cómo afrontará un compromiso en el que los azulgranas buscarán sumar tres puntos para acercarse a los octavos de final.

El Barcelona llegará a Bakú después de conseguir una importante victoria por 3-2 frente al Villarreal en LaLiga, en un partido en el que logró remontar una desventaja de dos goles. En la competencia europea, el equipo ocupa la quinta posición con nueve puntos, producto de tres triunfos y una derrota en sus primeras cuatro presentaciones.

La ausencia de Lamine Yamal y las posibles rotaciones

Uno de los principales temas de la conferencia fue la situación de Lamine Yamal, quien no viajó a Azerbaiyán debido a unas molestias en el tobillo derecho. La decisión se tomó después del encuentro frente al Villarreal, en el que el extremo disputó los 90 minutos.

Lamine Yamal se perderá el duelo ante el Sabah por molestias en el tobillo derecho | Quality Sport Images/GettyImages

Flick explicó que su ausencia respondió a una medida preventiva y que el objetivo será facilitar su recuperación. "Ayer por la mañana decidimos que se quedara en casa. Esperamos que se recupere bien y esté con nosotros cuanto antes", comentó.

Por otra parte, el entrenador reconoció que podría introducir modificaciones en la alineación titular. El calendario será un factor determinante, ya que el Barcelona afrontará nueve encuentros en apenas cuatro semanas.

"Puede haber cambios, rotaciones, por el momento de la temporada. Hay que gestionar la plantilla y es importante que otros jugadores tengan minutos", explicó.

Flick analizó al Sabah y destacó su propuesta de juego

En esa línea, el técnico culé evitó cualquier exceso de confianza y valoró positivamente las características futbolísticas del próximo adversario. Según explicó, el Sabah es un equipo que intenta asumir protagonismo con la pelota y apuesta por construir sus ataques desde el fondo.

"Es un equipo al que le gusta jugar, son valientes saliendo desde atrás. Lo importante es que nosotros tengamos buena actitud. Es la Champions y debemos salir como siempre", señaló Flick.

🗣️ Hansi Flick: "El Sabah es un equipo al que le gusta tener el balón y jugar. Mañana, lo más importante será tener una buena actitud" pic.twitter.com/lOIndS2bPj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 24, 2026

Incluso, el entrenador encontró similitudes entre la propuesta del conjunto azerbaiyano y la filosofía que intenta desarrollar el Barcelona. Después de analizar al rival junto con su cuerpo técnico, consideró que su estilo podría adaptarse al fútbol español.

"Vemos que el Sabah podría jugar en LaLiga, porque tiene una filosofía muy buena. Mañana para nosotros es importante con la actitud correcta y con la intensidad adecuada", agregó.

La situación de Pau Cubarsí también genera atención

Otro de los nombres propios de la conferencia fue Pau Cubarsí. El entrenador no confirmó su presencia en el equipo titular y dejó abierta la posibilidad de darle descanso si considera que no es necesario utilizarlo frente al Sabah.

"Puede jugar si está listo. Normalmente he intentado gestionar que esté lo más en forma posible. Si podemos gestionar el equipo sin él mañana, lo vamos a hacer", explicó Flick, quien volvió a remarcar la importancia de administrar las cargas físicas en medio de un calendario con numerosos compromisos.