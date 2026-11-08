El FC Barcelona tiene este domingo una parada crucial en su camino al tricampeonato de LaLiga: visitará, sin Rodri, al Atlético de Madrid en el Metropolitano. El Colchonero está tercero a dos puntos y el Real Madrid escaló a la cima al ganarle al Valencia el pasado sábado por la noche.

El ganador del Balón de Oro del Mundial 2026 será baja para este encuentro y no podrá decir presente en el parón internacional con la selección de España: sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha en el duelo de Champions League frente al Aston Villa y estará, aproximadamente, cuatro semanas de baja.

“Siempre puedes hacer las cosas mejor, pero creo que en ese caso, me he comunicado totalmente con el jugador. Hemos consensuado cada minuto que ha estado en el campo. Si hablo con un jugador experimentado como él, sobre qué piensa, sobre cómo responde su cuerpo, sobre cómo gestionar sus minutos", dijo Hansi Flick este sábado en rueda de prensa.

FC Barcelona Vs Athletic Club De Bilbao - La Liga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Además, agregó: "Si te pones de acuerdo en todo esto, creo que no puedes hacer otra cosa. Para mí es así, pero claro, al final cuando ves el resultado... piensas, vale, quizás habríamos podido hacer esto o lo mejor. Pero ya es pasado, ahora ya es igual”.

Según trascendió, la idea de Rodri es estar disponible para el duelo del 8 de diciembre frente al Manchester City por la UEFA Champions League, encuentro de vital importancia para el equipo en la competencia continental y de valor sentimental para él al tratarse de su antiguo club.

En lo que va de la temporada, Rodri lleva un gol y una asistencia en 14 partidos, un buen registro para el que, hasta el momento, había logrado mantenerse sano. Ahora deberá descansar para recuperar bien esta lesión y no sufrir problemas vinculados a una rehabilitación apurada.