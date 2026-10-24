¿Por qué Obed Vargas no juega con el Atlético de Madrid?

Obed Vargas es una de las grandes promesas del futbol mexicano. Con 130 partidos en la Major League Soccer (MLS) con el Seattle Sounders, el mediocampista fichó con el Atlético de Madrid en febrero de 2026. El futbolista nacido en Anchorage, Alaska, jugó la segunda mitad de la temporada 2025/2026 con los Colchoneros y disputó 750 minutos en 13 partidos (12 de LaLiga y uno más de Copa del Rey).

A pesar de la poca actividad que Vargas registró con el Atleti, el mediocampista fue convocado por Javier Aguirre para disputar el Mundial 2026 con la selección mexicana. Si bien no fue titular, el volante tuvo participación en los minutos finales de los duelos de fase de grupos ante Corea del Sur y Chequia, y ante Ecuador, en los dieciseisavos de final.

Obed Vargas no ha tenido una oportunidad real en el Atlético | Vitalii Kliuiev/GettyImages

Después de la Copa del Mundo, todo apuntaba a que el futbolista sería cedido a otro equipo de LaLiga para que tuviera más actividad y lograra consolidarse en la primera división española. De acuerdo con numerosos reportes, el jugador azteca estuvo muy cerca de cerrar su llegada al Deportivo Alavés o al Sevilla, pero la transferencia no se concretó.

Cuando Diego Pablo 'Cholo' Simeone fue cuestionado sobre la falta de minutos de Obed Vargas, a mediados de septiembre, el estratega argentino elogió el trabajo del jugador mexicano, aunque señaló que en su puesto existe una gran competencia interna.

(Obed Vargas) está trabajando con el mismo entusiasmo y trabajo desde que llegó. Tiene una competencia muy grande ahí en el medio campo y él es un chico humilde, noble y trabajador (...)Y esa es la línea, seguir esperando la oportunidad que tenga, porque seguramente nos tocará utilizarlo como a todos los compañeros. Necesita estar disponible, como lo hace, buscando esa oportunidad que espero que el entrenador se la pueda dar 'Cholo' SImeone

Cholo Simeone | NurPhoto/GettyImages

Obed Vargas, completamente borrado por el 'Cholo' Simeone

Vargas, quien puede jugar como mediocampista central o contención, cuenta con una gran competencia en su posición. El futbolista mexicano se disputa un puesto con Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke y Morten Hjulmand, quien llegó como refuerzo en el mercado de verano a cambio de una cifra cercana a los 40 millones de euros.

En la temporada 2026/2027, Vargas suma apenas 12 de mil 170 minutos posibles en todas las competencias. El medio tuvo actividad el pasado 20 de octubre en la tercera jornada de la UEFA Champions League en el empate ante el Stuttgart.

Parece que el futuro del futbolista mexicano de 21 años no se encuentra en Madrid. ¿Saldrá del Atleti en el mercado de invierno o seguirá esperando una oportunidad en la banca?