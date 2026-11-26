Christian Pulisic atraviesa un momento de cambio dentro de su equipo. El extremo de la selección de Estados Unidos ha sido relegado al banco de suplentes para el encuentro ante el Olympiacos, una decisión de Ruben Amorim que genera sorpresa debido a la importancia del futbolista durante el ciclo anterior.

Lo más llamativo de esta determinación es que responde exclusivamente a cuestiones deportivas. El atacante estadounidense no presenta problemas físicos que condicionen su participación, por lo que su ausencia del once inicial obedece a las preferencias del entrenador portugués, quin ha optado por otras alternativas para este compromiso.

AC Milan v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27 | Sara Cavallini/GettyImages

Amorim considera que existen futbolistas que se ajustan mejor a sus necesidades para afrontar un encuentro de máxima exigencia en la Europa League. La decisión adquiere mayor relevancia por tratarse de un partido clave, escenario en el que los entrenadores suelen recurrir a sus jugadores de mayor confianza.

Hasta la temporada pasada, Pulisic gozaba de un rol casi que de inamovible dentro del esquema titular. Su capacidad para generar peligro, desequilibrar por los costados y contribuir directamente en la producción ofensiva le había permitido consolidarse como uno de los hombres de mayor relevancia en el funcionamiento colectivo.

AC Milan v Frosinone Calcio - Serie A 2026/27 | Marco Luzzani/GettyImages

Sin embargo, ese estatus parece haber llegado a su fin. Bajo la dirección técnica de Ruben Amorim, el estadounidense deberá competir por un puesto dentro de la alineación inicial, independientemente de su trayectoria reciente y del peso que ha tenido dentro del equipo durante los últimos ciclos.

La suplencia ante el Olympiacos no implica necesariamente que el extremo haya perdido definitivamente la confianza de su entrenador. Sin embargo, sí confirma que el extremo no la pasa del todo bien.

El reto inmediato para Christian será recuperar el protagonismo que le distinguió durante la campaña anterior. El atacante tendrá que aprovechar cada oportunidad que reciba sobre el terreno de juego para convencer a Amorim de que merece recuperar una titularidad que, hasta hace algunos meses, parecía fuera de toda discusión.