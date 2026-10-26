¿Por qué se retrasó el inicio de la ceremonia del Balón de Oro 2026?

El comienzo de la ceremonia del Balón de Oro 2026 sufrió un retraso debido al intenso tráfico en Londres. La congestión vehicular en la capital inglesa complicó la llegada de algunos de los futbolistas, invitados y protagonistas de la gala, lo que provocó una demora en el comienzo de uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico internacional.

La entrega de premios estaba programada para comenzar a las 20:00hs hora local , en el London Palladium, el emblemático teatro elegido para albergar la ceremonia. Sin embargo, los inconvenientes de circulación en las calles de Londres alteraron los tiempos previstos por la organización, que debió retrasar el inicio para permitir el ingreso de los asistentes.

¿Por qué se demoró la ceremonia del Balón de Oro 2026?

‼️¡ÚLTIMA HORA! Se retrasa media hora la gala del Balón de Oro



▶️Sigue el directohttps://t.co/N5P1wAoz5n — Diario SPORT (@sport) October 26, 2026

El motivo del retraso no estuvo relacionado con problemas técnicos ni con cambios en la programación del evento, sino con las dificultades de tránsito que afectaron el traslado de los invitados hacia el recinto.

La edición de este año tiene un significado especial porque marca el 70.º aniversario del Balón de Oro. Además, es la primera vez que la ceremonia se celebra en Londres, después de décadas en las que París fue su sede tradicional.

Entre los principales candidatos al premio masculino aparecen Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, protagonistas de una temporada marcada por el Mundial 2026 y las grandes competiciones europeas.

La expectativa también gira alrededor de Lionel Messi, máximo ganador histórico del galardón con ocho conquistas, quien vuelve a figurar entre los nominados.

Pese al contratiempo inicial, la gala mantiene su programación de reconocimientos individuales, entre ellos el Balón de Oro masculino y femenino, el Trofeo Kopa para los mejores futbolistas jóvenes y el Trofeo Yashin para los arqueros más destacados.