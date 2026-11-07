Portugal ya tiene al sucesor de Cristiano Ronaldo: este jugador será el nuevo capitán

El retiro internacional de Cristiano Ronaldo no fue precisamente una sorpresa, sobre todo por la serie de conflictos que tuvo con el DT Jorge Jesus y su salida de la concentración de Portugal en septiembre, en plena Nations League. Eso sí, su renuncia dejó libre el puesto de capitán que llevó durante casi 20 años y dejó lugar a las especulaciones sobre quién sería el encargado de sucederlo. La respuesta llegó este viernes, cuando el técnico confirmó que Bernardo Silva asumirá la capitanía de los lusos.

El futbolista del Real Madrid fue elegido por un criterio que Jesus explicó durante la presentación de los 28 convocados para esta ventana internacional. "En la selección nacional, se eligen en función de sus apariciones internacionales. En este momento son cinco los jugadores con mayor cantidad de partidos internacionales. Curiosamente, todos ellos fueron jugadores míos en los clubes donde entrené. La lógica seguirá siendo la misma", explicó.

Bernardo lleva 115 partidos con Portugal, cifra que lo ubica por delante de Bruno Fernandes (97), Rúben Dias (84), Joao Cancelo (77) y Rúben Neves (73).

Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Portugal | Niall Carson - PA Images/GettyImages

El presente del mediocampista en el Merengue es muy positivo, sobre todo porque consiguió ganarse un lugar en el equipo dirigido por José Mourinho y esas actuaciones derivaron en elogios del propio DT de la selección. "Está pasando por una buena etapa en el Real Madrid y no es fácil ser titular en un equipo como ese, uno de los mejores del mundo. No tengo ninguna duda sobre el valor de Bernardo", afirmó, y agregó que el futbolista podrá aportar su experiencia y calidad al combinado nacional.

El recorrido de Bernardo con Portugal empezó en marzo de 2015, cuando debutó bajo las órdenes de Fernando Santos en una derrota por 2-0 ante Cabo Verde. Desde entonces, jugó 115 encuentros y convirtió 14 goles. Una lesión muscular le impidió participar de la Eurocopa 2016, que terminó con la consagración.

Su estreno como primer capitán se daría entonces en este parón internacional, en el cual los lusos recibirán a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y visitarán a Gales el 17 en Cardiff, por la Nations. El equipo de Jesus ya consiguió la clasificación a los cuartos de final y buscará terminar en el primer puesto del grupo A4.