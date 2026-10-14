Crece la preocupación en el Arsenal por el mal momento de Viktor Gyökeres

El presente de Viktor Gyokeres en el Arsenal genera cada vez más interrogantes: el delantero no consigue consolidarse en el equipo de Mikel Arteta y su última actuación en la UEFA Champions League 2026/27, durante la victoria por 3-0 ante el Lille, volvió a poner el foco sobre su rendimiento.

Pese a las expectativas que despertó su fichaje, el sueco atraviesa una etapa complicada y todavía no logra demostrar la eficacia que lo convirtió en una de las figuras del Sporting CP.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Una actuación que enciende las alarmas

Gyokeres fue titular en el encuentro frente al Lille, correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la competencia europea, pero tuvo escasa participación en el juego ofensivo. El delantero apenas registró 12 contactos con la pelota, una cifra que refleja las dificultades que encontró para involucrarse en el funcionamiento del equipo londinense.

Su influencia fue prácticamente nula durante el tiempo que permaneció en el campo. Además, una posición adelantada suya terminó invalidando una acción en la que Eberechi Eze había conseguido rematar al arco; tampoco logró imponerse en los duelos ni ofrecer soluciones para conectar con sus compañero

🚨 Arsenal are willing to consider offers for Viktor Gyökeres, with the striker losing ground to Kai Havertz.



The Gunners want close to the £64M they invested in Gyökeres and have no intention of significantly lowering their price.



Intermediaries have begun exploring potential… pic.twitter.com/9zt7eHNc6o — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 13, 2026

Una estadística preocupante para el delantero

Aún así, el problema de Viktor no se limita a un partido: en sus cinco apariciones de la temporada 2026/27 en la Premier League y la Champions, suma 196 minutos sin goles y, según las estadísticas, tampoco consiguió realizar un solo remate.

Los números contrastan con su etapa en Portugal, donde se destacó por su capacidad goleadora y fue determinante para el Sporting CP. En el Arsenal, en cambio, todavía no encuentra la continuidad necesaria para convertirse en la referencia ofensiva que esperaba Arteta cuando se concretó su incorporación.

Los números de Viktor Gyökeres en la Premier League y la Champions League

Partidos disputados: 5

5 Minutos jugados: 196

196 Goles marcados: 0

0 Remates realizados: 0

0 Remates a puerta: 0

Arteta le había marcado el camino

En el partido frente al Leeds United, correspondiente a la sexta fecha de la liga inglesa, Arteta había optado por utilizar a Kai Havertz, quien arrastraba algunas molestias físicas, en lugar de darle protagonismo a Gyokeres.

Consultado sobre las oportunidades del delantero, el entrenador aseguró que tendría minutos y partidos para demostrar su nivel. Sin embargo, también dejó claro que debía aprovechar cada oportunidad para ganarse un lugar en el equipo; pero su actuación ante el Lille estuvo lejos de responder a esa exigencia.

Un equipo titular que empieza a definirse

La victoria del Arsenal también dejó en evidencia la importancia de sus principales figuras. Jurrien Timber abrió el camino con una acción individual que permitió destrabar el partido, mientras que las entradas de Martin Odegaard, Bukayo Saka y Havertz le dieron otra dinámica al equipo.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | DeFodi Images/GettyImages

Saka participó en la jugada del segundo tanto, convertido por Eze, y después anotó para sentenciar el encuentro. La reacción colectiva reforzó la idea de que Arteta cuenta con alternativas capaces de cambiar el desarrollo de un partido.

En ese escenario, Gyokeres necesita aprovechar sus próximas oportunidades para recuperar protagonismo. El entrenador mantiene la competencia abierta, pero el delantero deberá mejorar su participación ofensiva y volver a generar peligro si pretende consolidarse como el nueve titular de los Gunners.

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