Pronóstico América vs Pachuca: probabilidades, estadísticas y predicción

América y Pachuca se miden este domingo 25 de octubre en el Estadio Banorte Azteca para la Jornada 14 del Apertura 2026. Los azulcremas siguen comandando lo más alto de la tabla general con 27 unidades, teniendo ya su sitio seguro para la Liguilla, mientras los hidalguenses están quedándose fuera de la fase final al ser antepenúltimos con 14 puntos.

¿Cómo llegan América y Pachuca? Estado de forma

América Pachuca Atlas 2-5 América 21/10/26 Pachuca 1-2 Cruz Azul 21/10/26 León 3-5 América 17/10/26 Monterrey 2-1 Pachuca 18/10/26 América 1-1 Monterrey 10/10/26 Pachuca 3-3 Necaxa 11/10/26 Necaxa 2-4 América 27/9/26 Santos Laguna 1-0 Pachuca 26/9/26 América 2-2 Chivas 19/9/26 Pachuca 2-2 Xolos 20/9/26

Goles esperados

El último choque oficial entre América y Pachuca registró un xG de 1.77 para las Águilas y 1.65 para los Tuzos, en un choque que culminó 0-0 en El Huracán.

Bajas confirmadas del América vs Pachuca

América

Alex Zendejas | ULISES RUIZ/GettyImages

Alejandro Zendejas – Lamentablemente para la afición azulcrema, el estadounidense salió lesionado el duelo pasado tras haber anotado. A falta de los exámenes médicos y de conocer la gravedad, podría ser baja.

Ramón Juárez – Por un lado se menciona que el defensa tendría su relación rota con el estratega tras estar borrado con el arribo de los nuevos zagueros. Por otro lado, se dice que no fue tomado en cuenta la fecha pasada por una lesión menor.

Raphael Veiga – También ha presentado molestias físicas que lo han hecho perderse los últimos dos partidos. Posiblemente no se recupere este fin.

Pachuca

Andrés Arroyo | Jam Media/GettyImages

Alexeí Domínguez: el pasado 8 de agosto sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. El extremo volvería hasta mediados de noviembre.

Andrés Arroyo: el colombiano presentó una fractura en el quinto metatarsiano siendo intervenido quirúrgicamente. Su regreso sería inicios de noviembre.

Carlos Sánchez: tras cumplir hace poco su suspensión por acumulación de tarjetas se desconoce si el defensa ha estado fuera por alguna lesión o simplemente ha quedado descartado por decisión del cuerpo técnico.

Historial de duelos directos entre América y Pachuca (últimos 5 juegos)

América : 2

: 2 Empate : 2

: 2 Pachuca: 1

Pachuca 0-0 América | Liga MX Clausura 2026

América 2-0 Pachuca | Liga MX Apertura 2025

América 2-0 Pachuca | Cuartos de Vuelta Clausura 2025

Pachuca 0-0 América | Cuartos de Ida Clausura 2025

Pachuca 1-0 América | Liga MX Clausura 2025

Último antecedente: 18/1/26 – Pachuca 0-0 América

Probabilidades

El ser líder del torneo pone al América como gran candidato a ganar el choque contra Pachuca en el Nido. Tampoco hay mucha diferencia entre el posible empate y el posible triunfo de los visitantes.

América: los Millonetas tienen una probabilidad estimada de victoria de entre 51% y 58%, con lo que seguiría a gran paso rumbo a la Liguilla.



Empate: la posibilidad de verlos dividir puntos está entre 22% y 25%.



Pachuca: los Tuzos, que están muy cerca de la eliminación, apenas reciben una probabilidad de 24% y 26% para salir airosos en territorio azulcrema.

Predicción de la IA para el América vs Pachuca

Recomendación de Apuesta (IA): Gana América a cuota de -143. Empate a cuota de +300. Gana Pachuca a cuota de +350. Más de 2.5 goles a cuota de -167. Menos de 2.5 goles a cuota de +116. Ambos equipos anotan a cuota de -1.66. América gana sin recibir gol a cuota de -3.14. Doble oportunidad 1x a cuota de -1.11.

Google Gémini Pronóstico: América 2-1 Pachuca

Pronóstico SI Fútbol

El América lleva dos partidos consecutivos marcando cinco anotaciones, pero quitando eso, lleva más de cinco juegos celebrando goles, por lo que es prácticamente un hecho que habrá goles en el Coloso de Santa Úrsula. Tristemente para la causa del Pachuca, llegó a cuatro juegos sin ganar, dos empates y dos tropiezos, y aun cuando cuenta con el líder de goleo, el venezolano Salomón Rondón, difícilmente se ve que pueda salir victorioso en el Nido.



Pronóstico: América 4-1 Pachuca