América y Rayados se miden este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte Azteca para los cuartos de vuelta del Apertura 2026. En el primer episodio de esta llave, los dos igualaron sin anotaciones en el Estadio BBVA, pese a que los locales se quedaron con diez hombres por la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11, siendo el arquero Luis Cárdenas la figura del partido.

¿Cómo llegan América y Rayados? Estado de forma

América Rayados Rayados 0-0 América Rayados 0-0 América Tigres 1-0 América 21/11/26 Pumas 0-2 Rayados 21/11/26 NY Red Bulls 1-0 América 14/11/26 Querétaro 0-1 Rayados 14/11/26 Pumas 2-2 América 7/11/26 Toluca 4-0 Rayados 7/11/26 América 2-2 Toluca 31/10/26 Rayados 3-3 Tijuana 31/10/26

Goles esperados

El último choque entre los dos, registró un xG de 0.51 para Rayados y 1.38 para el América, en un duelo que acabó sin anotaciones.

Bajas confirmadas del América vs Rayados

América

Israel Reyes sufrió un golpe en la cabeza, pero no tuvo que salir del campo | Jam Media/GettyImages

Raúl Zúñiga: a finales de agosto, el colombiano fue operado por una lesión de cartílago en el cóndilo medial de la rodilla. De hecho, fue dado de baja de los registros del club en la página oficial.

Víctor Dávila: mismo caso. El chileno también fue dado de baja porque sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha desde el torneo pasado.

Raphael Veiga: el centrocampista brasileño sufrió una lesión en el hombro izquierdo y volvió a Brasil para operarse y rehabilitarse, quedando fuera el resto del certamen. Sumado a ello, es casi un hecho que no volvería a Coapa porque el equipo no haría válida la opción de compra con el Palmeiras.

Rayados

Diego Rossi y Hugo Cuypers | Geoff Stellfox - Leagues Cup/GettyImages

Diego Rossi: el extremo uruguayo se perdió la Ida por un problema muscular. El jueves y viernes se le vio realizando trabajo diferenciado, por lo que está en duda su aparición.

Hugo Cuypers: lamentablemente el belga se lesionó en el segundo tiempo de los cuartos de Ida. Según RG La Deportiva, el delantero sufrió un tirón muscular, sin embargo, tendría pie y medio fuera del siguiente compromiso. Una baja sensible para los regios.

Érick Aguirre: al igual que sus compañeros, el lateral derecho, que viene saliendo de una lesión muscular, hizo trabajo diferenciado en estos días y tampoco estaría disponible.

Ricardo Chávez: esta vez el lateral derecho fue el elemento que vio la roja a los once minutos tras revisarse en el VAR. El defensa clavó los tachos en la pierna del colombiano Óscar Perea.

Esteban Andrada: el arquero argentino ni siquiera estuvo presente en la última fecha debido a una molestia en el menisco de la rodilla derecha. Al final, La Sabandija tuvo que someterse a una artroscopia, quedando fuera de circulación para el resto del campeonato.

Uros Djurdjevic: ‘Djuka’ sigue fuera de circulación, como ha sido a lo largo del campeonato. El delantero serbio no trabaja a la par de sus compañeros desde los primeros días de octubre debido a una lesión en el aductor de la pierna izquierda.

Historial de duelos directos entre Rayados y América (últimos 5 juegos)

Rayados : 0

: 0 Empates : 3

: 3 América: 2

Rayados 0-0 América | Liga MX Cuartos de final Ida Apertura 2026

América 1-1 Rayados | Liga MX Apertura 2026

América (4)2-2(5) Rayados | Leauges Cup 2026 Semifinal

América 1-0 Rayados | Liga MX Clausura 2026

América 2-1 Rayados | Liguilla Cuartos de final vuelta Apertura 2025

Último antecedente: 25/11/26 – Rayados 0-0 América

Probabilidades

Evidentemente, el América parte como favorito para ser el vencedor, amarrando así su boleto a las semifinales de la Liguilla.

América: las casas de apuestas le dan entre 42% y 53% de ganar, con un momio de +138 (2.38).



Empate: el marcador igualado, que al final le daría el pase a los emplumados, está entre el 22 y 29%, es decir, momio de +240 (3.40).



Rayados: aun cuando los regios llegan como víctimas, se les otorga entre 25% y 29% de posibilidades de imponerse en el Nido, con un momio de +240 (3.40).

Predicción de la IA para el América vs Rayados

Recomendación de Apuesta (IA): América gana a cuota de +130. Doble oportunidad América o empate a cuota de -300. Gana América o Rayados (sin empate) a cuota de -334. Más de 2.5 goles a cuota de -122. Menos de 2.5 goles a cuota de -106. Ambos equipos anotan a cuota de -175. América gana y Más de 1.5 goles a cuota de -180.



Google Gémini Pronóstico: América 2-1

Pronóstico SI Fútbol

El América alargó su mala racha sin poder ganar en la liga, pues con el compromiso del miércoles arribó a seis y es muy probable que no puedan salir vencedores en el Nido. A pesar de esto, la gran ventaja es que el empate le daría el pase a la siguiente ronda, por lo que aún con su malaria para los resultados positivos, su buen trabajo a lo largo del semestre tendrá recompensa. Rayados tuvo muy pocas llegadas contra los visitantes y aunque hayan tenido un hombre menos, en las pasadas jornadas de la fase regular quedó claro que tienen la pólvora mojada. Eso sí, habrá goles.



Pronóstico: América 2-2 Rayados