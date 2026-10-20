Pronóstico Atlas vs América: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

En esta fecha doble se enfrentan Atlas FC y el Club América en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Jalisco este miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

Ambos clubes están en zona de clasificación a la Liguilla siendo tercer y primer sitio de la tabla general, respectivamente.

De esa manera, les mostramos el pronóstico y más información sobre este juego.

¿Cómo llegan Atlas vs América? Estado de forma

Atlas América Necaxa 0-2 Atlas León 3-5 América Tijuana 2-3 Atlas América 1-1 Monterrey Atlas 1-1 Pumas Necaxa 2-4 América Toluca 5-2 Atlas América 2-2 Chivas Atlas 1-1 Atlante Cruz Azul 4-3 América

Goles esperados

Atlas (1.20 xG): podría generar peligro aprovechando su localía y las llegadas de sus mediocampistas y delanteros.

América (1.50 xG): sugiere una ligera ventaja ofensiva para las Águilas, que llegan tras marcar cinco goles contra León.

Total (2.70 xG): apunta a un partido con posibilidades de ver dos o tres goles, aunque el xG no predice un marcador exacto.

Bajas confirmadas de Atlas y América

Atlas

Te deseamos toda la fuerza en este momento, Duk 🙏🏻



Toda la Fiel estará contigo en tu recuperación y sabemos que volverás aún más fuerte a las canchas 🤞🏻https://t.co/LEsFeYCBGJ#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/C4O7NJrKHF — Atlas FC (@AtlasFC) September 21, 2026

Duk sufrió una grave ruptura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el partido ante Pumas. Fue operado con éxito y estará fuera de las canchas por un periodo estimado de 6 meses.

América

El delantero chileno Víctor Dávila es baja por el resto del torneo debido a una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

También el delantero cafetalero José Raúl Zúñiga tiene molestias en la rodilla (estimado de recuperación a mediados de octubre de 2026).

🚨🦅| O brasileiro Raphael Veiga está fora do jogo contra o León devido a uma pancada que recebeu nos treinos.



🗞️ @FOXSportsMX@territoriomls pic.twitter.com/1P7nJcCUkz — Cristian Moraes (@ocrismoraes) October 16, 2026

Y en la jornada pasada el enganche brasileño Raphael Veiga presentó molestias por un golpe sufrido en un entrenamiento y no estuvo presente ni en el banquillo por prevención. Su retorno dependerá de su evolución.

De igual manera, Ramón Juárez no hizo el viaje al partido pasado por presentar molestias físicas.

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlas y el América (últimos cinco enfrentamientos)

Atlas: 1

Empates: 0

América: 4

América 0-1 Atlas | 25/4/26 · Liga MX

Atlas 2-4 América | 24/8/25 · Liga MX

Atlas 1-3 América | 15/3/25 · Liga MX

América 3-0 Atlas | 17/9/24 · Liga MX

América 2-1 Atlas | 9/8/24 · Leagues Cup

Último antecedente: 25/04/26 | América 0-1 Atlas - Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado).

Atlas 27%. Los rojinegros vienen de cuatro juegos sin perder, una buena racha y, además, jugarán en casa lo que los vuelve más fuertes.

Empate 25%. Un empate con los buenos resultados que ambos han conseguido hasta ahora no parece descabellado.

América 48%. Las Águilas tienen la tendencia a su favor en los últimos cinco cotejos entre ambos, por ende, son amplios favoritos al triunfo.

Predicción de la IA para el Atlas vs América

Recomendación de Apuesta (IA): la IA espera un encuentro competido, con Atlas aprovechando su localía, pero con las Águilas teniendo una ligera ventaja en la generación de ocasiones. Atlas 1-2 América.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Dada la tendencia más reciente a favor del conjunto capitalino con amplia superioridad. Así como un mejor presente y que siendo líderes parten con un mejor desempeño.

Consideramos que, el cuadro azulcrema puede llevarse el resultado favorable y seguir sumando rumbo a la recta final.

Atlas 1-2 América

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