Pronóstico Atlas vs América: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
En esta fecha doble se enfrentan Atlas FC y el Club América en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Jalisco este miércoles 21 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).
Ambos clubes están en zona de clasificación a la Liguilla siendo tercer y primer sitio de la tabla general, respectivamente.
De esa manera, les mostramos el pronóstico y más información sobre este juego.
¿Cómo llegan Atlas vs América? Estado de forma
Atlas
América
Necaxa 0-2 Atlas
León 3-5 América
Tijuana 2-3 Atlas
América 1-1 Monterrey
Atlas 1-1 Pumas
Necaxa 2-4 América
Toluca 5-2 Atlas
América 2-2 Chivas
Atlas 1-1 Atlante
Cruz Azul 4-3 América
Goles esperados
Atlas (1.20 xG): podría generar peligro aprovechando su localía y las llegadas de sus mediocampistas y delanteros.
América (1.50 xG): sugiere una ligera ventaja ofensiva para las Águilas, que llegan tras marcar cinco goles contra León.
Total (2.70 xG): apunta a un partido con posibilidades de ver dos o tres goles, aunque el xG no predice un marcador exacto.
Bajas confirmadas de Atlas y América
Atlas
Duk sufrió una grave ruptura del tendón rotuliano de la rodilla izquierda durante el partido ante Pumas. Fue operado con éxito y estará fuera de las canchas por un periodo estimado de 6 meses.
América
El delantero chileno Víctor Dávila es baja por el resto del torneo debido a una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.
También el delantero cafetalero José Raúl Zúñiga tiene molestias en la rodilla (estimado de recuperación a mediados de octubre de 2026).
Y en la jornada pasada el enganche brasileño Raphael Veiga presentó molestias por un golpe sufrido en un entrenamiento y no estuvo presente ni en el banquillo por prevención. Su retorno dependerá de su evolución.
De igual manera, Ramón Juárez no hizo el viaje al partido pasado por presentar molestias físicas.
Historial de enfrentamientos directos entre el Atlas y el América (últimos cinco enfrentamientos)
- Atlas: 1
- Empates: 0
- América: 4
América 0-1 Atlas | 25/4/26 · Liga MX
Atlas 2-4 América | 24/8/25 · Liga MX
Atlas 1-3 América | 15/3/25 · Liga MX
América 3-0 Atlas | 17/9/24 · Liga MX
América 2-1 Atlas | 9/8/24 · Leagues Cup
- Último antecedente: 25/04/26 | América 0-1 Atlas - Liga MX
Probabilidades
Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado).
Atlas 27%. Los rojinegros vienen de cuatro juegos sin perder, una buena racha y, además, jugarán en casa lo que los vuelve más fuertes.
Empate 25%. Un empate con los buenos resultados que ambos han conseguido hasta ahora no parece descabellado.
América 48%. Las Águilas tienen la tendencia a su favor en los últimos cinco cotejos entre ambos, por ende, son amplios favoritos al triunfo.
Predicción de la IA para el Atlas vs América
Recomendación de Apuesta (IA): la IA espera un encuentro competido, con Atlas aprovechando su localía, pero con las Águilas teniendo una ligera ventaja en la generación de ocasiones. Atlas 1-2 América.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
Dada la tendencia más reciente a favor del conjunto capitalino con amplia superioridad. Así como un mejor presente y que siendo líderes parten con un mejor desempeño.
Consideramos que, el cuadro azulcrema puede llevarse el resultado favorable y seguir sumando rumbo a la recta final.
Atlas 1-2 América
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Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.