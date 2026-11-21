Se termina la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con la Jornada 17 y el Club Deportivo Guadalajara y Club de Fútbol Cruz Azul se enfrentarán por el liderato general.

El compromiso se disputará este domingo 22 de noviembre a las 19:07 horas (Estados Unidos) y 17:07 horas (México) desde el Estadio Akron.

¿Cómo llegan Chivas vs Cruz Azul? Estado de forma

Chivas Cruz Azul León 1-1 Chivas Tigres 2-3 Cruz Azul Chivas 4-2 Atlante Cruz Azul 2-1 León Monterrey 0-1 Chivas Querétaro 1-3 Cruz Azul Necax 0-1 Chivas Pachuca 1-2 Cruz Azul Chivas 1-1 Tigres Cruz Azul 5-0 Juárez

Goles esperados

Chivas 1.65

Cruz Azul 1.55

Total esperado 3.20

Bajas confirmadas de Chivas vs Cruz Azul

Chivas

Miguel Tapias sigue sin recuperarse | Simon Barber/GettyImages

De cara al cierre del Apertura 2026 y la Liguilla, el plantel de Chivas dirigido por Gabriel Milito ha recuperado a la mayoría de los futbolistas que arrastraban molestias físicas.

Miguel Tapias continúa en proceso de rehabilitación y es de los pocos elementos aún sin reincorporarse al cien por ciento.

Miguel Gómez recayó en su lesión y volvió a sentir molestias musculares, por lo que no ha sido incluido en las convocatorias.

Cruz Azul

Amaury Morales volverá hasta el próximo torneo | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con los reportes más recientes durante la Fecha FIFA de noviembre de 2026, Cruz Azul no cuenta con bajas médicas confirmadas en el plantel disponible, salvo la recuperación a largo plazo de Amaury Morales debido a su rotura de ligamento cruzado.

Historial de enfrentamientos directos entre el Chivas y Cruz Azul (últimos cinco enfrentamientos)

Chivas: 0

Empates: 2

Cruz Azul: 3

Guadalajara 1-2 Cruz Azul | 16/5/26 · Liga MX

Cruz Azul 2-2 Guadalajara | 13/5/26 · Liga MX

Cruz Azul 2-1 Guadalajara | 21/2/26 · Liga MX

Cruz Azul 3-2 Guadalajara | 30/11/25 · Liga MX

Guadalajara 0-0 Cruz Azul | 27/11/25 · Liga MX

Último antecedente: Guadalajara 1-2 Cruz Azul | 16/5/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Chivas 39%. El Guadalajara será local y llegará con motivación de poder ser líder absoluto del certamen. Aunque no han ganado en sus últimos cinco cotejos ante la Máquina.

Empate 28%. La tendencia al empate es alta debido al nivel de ambos equipos.

Cruz Azul 33%. El conjunto celeste es el campeón vigente y por ende, puede volver a ser un gran favorito.

Predicción de la IA para el Chivas vs Cruz Azul

Recomendación de Apuesta (IA): la AI ve un duelo muy equilibrado. Chivas tiene la localía, pero Cruz Azul posee argumentos para competir de tú a tú. Creo que ninguno logrará imponer una ventaja definitiva y que ambos terminarán repartiendo puntos en un partido atractivo. Chivas 2-2 Cruz Azul.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Se intuye un juego muy cerrado, pero a la vez con algunos atrevimientos por parte de ambos que dejen abierta la oportunidad de recibir goles. Los dos buscarán poder ser líderes o por lo menos quedar arriba entre ellos mismos.

Por ese motivo, vemos factible que se dividan puntos con algunos goles de por medio aunque el resultado se puede balancear para cualquier lado.

Chivas 1-1 Cruz Azul.