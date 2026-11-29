El pasado jueves 26 de noviembre, los Tuzos del Pachuca recibieron la visita de las Chivas Rayadas de Guadalajara para el partido correspondiente a la ida por los cuartos de final del torneo de Apertura 2026.

El encuentro acabó 2-1 en favor del conjunto hidalguense, que logró remontar gracias a un espectacular doblete de Oussama Idrissi, por lo que ahora las Chivas están obligadas a ganar el partido de vuelta para poder avanzar a semifinales.

¿Cómo llegan Pachuca vs Chivas? Estado de forma

Pachuca Chivas Atlas 1-4 Pachuca León 1-1 Chivas Pachuca 3-0 Tigres Chivas 4-2 Atlante América 1-2 Pachuca Monterrey 0-1 Chivas Pachuca 1-2 Cruz Azul Chivas 1-0 Necaxa Pachuca 2-1 Chivas Pachuca 2-1 Chivas

Goles esperados

Pachuca: 1.31

Chivas: 1.27

Total: 2.58

Bajas confirmadas de Pachuca vs Chivas

Pachuca

Oussama Idrissi se perderá el partido de vuelta debido a una expulsión por doble tarjeta de amonestación | Jam Media/GettyImages

Luego de haber marcado dos goles espectaculares que ayudaron a los Tuzos del Pachuca a remontarle a las Chivas en el partido de ida, el silbante le mostró una segunda tarjeta amarilla por un festejo que el 'Curro' Hernández consideró como excesivo. Por lo tanto, no estará disponible para el compromiso de vuelta.

Alexéi Domínguez es otro que estará fuera del compromiso, ya que tuvo una fractura del quinto metatarsiano/tobillo y será baja para la recta final del Apertura 2026.

Chivas

Luis Romo es duda para el juego de ida | Jam Media/GettyImages

De cara al cierre del Apertura 2026 y la Liguilla, el plantel de Chivas dirigido por Gabriel Milito ha recuperado a la mayoría de los futbolistas que arrastraban molestias físicas.

Miguel Tapias continúa en proceso de rehabilitación y es de los pocos elementos aún sin reincorporarse al cien por ciento.

Miguel Gómez recayó en su lesión y volvió a sentir molestias musculares, por lo que no ha sido incluido en las convocatorias.

Luis Romo es duda por una sobrecarga muscular en entrenamiento que lo dejó fueraen el partido de ida contra los Tuzos.

Historial de enfrentamientos directos entre el Pachuca vs Chivas (últimos cinco enfrentamientos)

Pachuca: 1

Empates: 1

Chivas: 3

Pachuca 2-1 Guadalajara | 26/11/26 · Liga MX

Pachuca 1-1 Guadalajara | 29/8/26 · Liga MX

Guadalajara 2-0 Pachuca | 10/1/26 · Liga MX

Pachuca 0-1 Guadalajara | 2/11/25 · Liga MX

Guadalajara 2-1 Pachuca | 22/2/25 · Liga MX

Último antecedente: Pachuca 2-1 Guadalajara | 26/11/26 · Liga MX

Probabilidades

Pachuca 36%. Los Tuzos llegan con cinco victorias consecutivas.

Empate 29%. La tendencia al empate es alta debido al nivel de ambos equipos en sus últimos partidos.

Chivas 35%. El Rebaño Sagrado necesita ganar para avanzar, y la necesidad tiende a provocar el error.

Predicción de la IA para el Pachuca vs Chivas

Recomendación de Apuesta (IA): la AI espero un partido muy disputado en el Estadio Akron. Las Chivas necesitan ganar, a los Tuzos les basta con el empate para clasificar a semifinal, pero la ausencia de Idrissi seguro les pesará.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

La necesidad de Chivas probablemente empate con los cuidados excesivos de los Tuzos del Pachuca para este partido de vuelta.

En una liguilla, los nervios tienden a jugarle en contra al rival más debil, y ante la baja de Idrissi, Pachuca se perfila para serlo.

Chivas 1-0 Pachuca

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