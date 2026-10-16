Pronóstico Cruz Azul vs Juárez: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El próximo sábado 17 de octubre, en la cancha del estadio Banorte, la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentará a los Bravos de Ciudad Juárez, en uno de los duelos más disparejos de la jornada 12.

Si bien es verdad que el fútbol es uno de los deportes más difíciles de predecir, sobre todo, en una liga como la mexicana, en donde prácticamente cualquiera le puede hacer partido a cualquiera, existen ciertos encuentros en donde las diferencias entre una plantilla y otra son tan evidentes que las probabilidades de acertar en un pronóstico aumentan de forma considerable.

A través de este artículo, compartiremos con ustedes todo lo que necesitan saber para que armen sus propios pronósticos y que el margen de error sea sumamente bajo.

¿Cómo llegan Cruz Azul y Juárez? Estado de forma

Juárez Cruz Azul Juárez 1-1 Tijuana 10/10/26 Pumas 3-3 Cruz Azul 11/10/26 León 2-1 Juárez 27/09/26 América 0-0 Cruz Azul 01/10/26 Juárez 2-0 Tigres 18/09/26 Cruz Azul 3-3 Toluca 26/09/26 Santos Laguna 2-1 Juárez 13/09/26 Monterrey 1-0 Cruz Azul 19/09/26 Juárez 0-2 Pachuca 04/09/26 Inter Miami 2-0 Cruz Azul 16/09/26

Lesionados y suspendidos confirmados de Juárez y Cruz Azul

Juárez

Suspendidos: Ninguno

Lesionados: Lucas Romero (rotura de ligamentos en la rodilla izquierda, Madson Monteiro (lesión muscular) y Ricardinho (recuperación por lesión muscular).

Cruz Azul

Suspendidos: Ninguno

Lesionados: Mateo Levi, Amaury Morales y Cristian Jiménez

Últimos 5 enfrentamientos entre Cruz Azul y Juárez FC

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

En los últimos cinco choques entre estos dos equipos, la Máquina Celeste de la Cruz Azul domina la estadística, con tres triunfos por un empate y solo una derrota; 11 goles a favor y cuatro en contra.

Juárez 3-4 Cruz Azul | Jornada 4 | Clausura 2026

Cruz Azul 3-2 Juárez | Jornada 9 | Apertura 2025

Juárez 1-0 Cruz Azul | Jornada 2 | Clausura 2025

Cruz Azul 4-0 Juárez | Jornada 13 | Apertura 2024

Juárez 0-0 Cruz Azul | Jornada 2 | Clausura 2025

Momios y probabilidades de victoria

De acuerdo con las casas de apuestas, Cruz Azul saldría como claro favorito para llevarse la victoria frente al conjunto fronterizo. Estos son los momios:

Triunfo de Cruz Azul: 62% – 69%

62% – 69% Empate: 17% – 21%

17% – 21% Triunfo de FC Juárez: 14% – 16%

Predicción de la IA para el Cruz Azul vs Juárez FC

De acuerdo con el pronóstico de la inteligencia artificial ChatGPT, la Máquina Celeste saldrá como favorita para ganar en el estadio Banorte. Cruz Azul tiene una probabilidad de triunfo del 60%, mientras que Juárez FC tiene una probabilidad de ganar del 20%. La probabilidad de empate también es del 20%.

Pronóstico SI Futbol

Abrimos el artículo diciendo que existen partidos en los que lanzar un pronóstico resulta una labor menos complicada de lo que tiende a ser en la Liga MX, y el Cruz Azul vs Juárez es uno de estos compromisos.

Si bien es cierto que los dirigidos por Joel Huiqui no han podido manter una racha estable en lo que va de la campaña, no deben tener problema alguno para derrotar al conjunto fronterizo, sobre todo, porque juegan de local, en la cancha del estadio Banorte.

Cruz Azul 2-0 Juárez FC

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