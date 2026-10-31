Pronóstico Cruz Azul vs León: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA
El Club de Fútbol Cruz Azul afronta su último encuentro como local en la fase regular y este fin de semana recibirá al Club León en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
El compromiso será en el 'Coloso de Santa Úrsula' este domingo 1 de noviembre a las 20:10 horas (Estados Unidos) y 18:10 horas (México).
¿Cómo llegan Cruz Azul vs León? Estado de forma
Cruz Azul
León
Querétaro 1-3 Cruz Azul
León 1-1 Toluca
Pachuca 1-2 Cruz Azul
Tigres 1-1 León
Cruz Azul 5-0 Juárez
León 3-5 América
Pumas 3-3 Cruz Azul
Puebla 1-1 León
América 0-0 Cruz Azul
León 2-1 Juárez
Goles esperados
Cruz Azul tiene una proyección ofensiva superior y jugará en casa.
León tiene como principal oportunidad aprovechar las transiciones rápidas y los espacios que deje la defensa celeste.
Y el total esperado es de 3.3 goles, lo que apunta a un partido con posibilidades de varias anotaciones.
Bajas confirmadas de Cruz Azul y León
Cruz Azul
Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.
Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.
En cuanto a José Paradela continúa con molestias musculares, pero en caso de estar listo en las horas previas al juego podría tener actividad y Willer Ditta, presenta inflación en un dedo del pie.
León
Ángel Estrada tiene una lesión en la pierna con varios encuentros sin jugar. Valentín Gauthier está lesión de tobillo (edema óseo por el que fue intervenido quirúrgicamente). Luis Valadez tiene lesión en el pie. Iván Rodríguez ha tenido procesos de recuperación por molestias físicas en la ingle y requerimiento de cirugía. Alfonso Blanco sigue en recuperación por lesión.
Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y León (últimos cinco enfrentamientos)
- Cruz Azul: 3
- Empates: 0
- León: 2
León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX
Cruz Azul 4-1 León | 26/7/25 · Liga MX
Cruz Azul 1-2 León | 20/6/25 · Amistosos
Cruz Azul 2-1 León | 11/5/25 · Liga MX
León 2-3 Cruz Azul | 8/5/25 · Liga MX
- Último antecedente: León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX
Probabilidades
Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.
Cruz Azul 52%. Es amplio favorito por ser local y tener una.amplia racha de cotajes sin perder.
Empate 23%. El empate es posible, aunque no se ha dado en los últimos cinco cotejos entre si.
León 25%. León tiene argumentos para marcar y complicar el encuentro.
Predicción de la IA para el Cruz Azul vs León
Recomendación de Apuesta (IA): la AI espero un partido competitivo, con posibilidades de que ambos equipos anoten, pero con La Máquina imponiéndose por su mayor regularidad. Cruz Azul 2-1 León.
IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT
Pronóstico SI Fútbol
Con cinco partidos consecutivos sin caer, la Máquina Celeste parte como gran favorito para quedarse con las tres unidades frente al cuadro esmeralda.
A pesar de ello, no será un partido de trámite y se espera mucha batalla por parte de la visita que necesita sumar para incrementar escalones.
Cruz Azul 2-1 León
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.