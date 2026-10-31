Pronóstico Cruz Azul vs León: probabilidades, estadísticas, bajas y predicción IA

El Club de Fútbol Cruz Azul afronta su último encuentro como local en la fase regular y este fin de semana recibirá al Club León en la Jornada 15 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El compromiso será en el 'Coloso de Santa Úrsula' este domingo 1 de noviembre a las 20:10 horas (Estados Unidos) y 18:10 horas (México).

¿Cómo llegan Cruz Azul vs León? Estado de forma

Cruz Azul León Querétaro 1-3 Cruz Azul León 1-1 Toluca Pachuca 1-2 Cruz Azul Tigres 1-1 León Cruz Azul 5-0 Juárez León 3-5 América Pumas 3-3 Cruz Azul Puebla 1-1 León América 0-0 Cruz Azul León 2-1 Juárez

Goles esperados

Cruz Azul tiene una proyección ofensiva superior y jugará en casa.

León tiene como principal oportunidad aprovechar las transiciones rápidas y los espacios que deje la defensa celeste.

Y el total esperado es de 3.3 goles, lo que apunta a un partido con posibilidades de varias anotaciones.

Bajas confirmadas de Cruz Azul y León

Cruz Azul

José Paradela podría volver pronto de su lesión | Jam Media/GettyImages

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado del ligamento cruzado.

En cuanto a José Paradela continúa con molestias musculares, pero en caso de estar listo en las horas previas al juego podría tener actividad y Willer Ditta, presenta inflación en un dedo del pie.

León

Valentín Gauthier sigue en rehabilitación por su lesión | Azael Rodriguez/GettyImages

Ángel Estrada tiene una lesión en la pierna con varios encuentros sin jugar. Valentín Gauthier está lesión de tobillo (edema óseo por el que fue intervenido quirúrgicamente). Luis Valadez tiene lesión en el pie. Iván Rodríguez ha tenido procesos de recuperación por molestias físicas en la ingle y requerimiento de cirugía. Alfonso Blanco sigue en recuperación por lesión.

Historial de enfrentamientos directos entre el Cruz Azul y León (últimos cinco enfrentamientos)

Cruz Azul: 3

Empates: 0

León: 2

León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX

Cruz Azul 4-1 León | 26/7/25 · Liga MX

Cruz Azul 1-2 León | 20/6/25 · Amistosos

Cruz Azul 2-1 León | 11/5/25 · Liga MX

León 2-3 Cruz Azul | 8/5/25 · Liga MX

Último antecedente: León 2-1 Cruz Azul | 10/1/26 · Liga MX

Probabilidades

Estas son probabilidades de mercado y modelos (no garantizan el resultado). Evidentemente hay una ventaja muy marcada hacía los felinos por la hegemonía reciente.

Cruz Azul 52%. Es amplio favorito por ser local y tener una.amplia racha de cotajes sin perder.

Empate 23%. El empate es posible, aunque no se ha dado en los últimos cinco cotejos entre si.

León 25%. León tiene argumentos para marcar y complicar el encuentro.

Predicción de la IA para el Cruz Azul vs León

Recomendación de Apuesta (IA): la AI espero un partido competitivo, con posibilidades de que ambos equipos anoten, pero con La Máquina imponiéndose por su mayor regularidad. Cruz Azul 2-1 León.

IA utilizada para los pronósticos: ChatGPT

Pronóstico SI Fútbol

Con cinco partidos consecutivos sin caer, la Máquina Celeste parte como gran favorito para quedarse con las tres unidades frente al cuadro esmeralda.

A pesar de ello, no será un partido de trámite y se espera mucha batalla por parte de la visita que necesita sumar para incrementar escalones.

Cruz Azul 2-1 León