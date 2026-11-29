Deportivo y Barcelona se enfrentan este domingo 29 de noviembre en el Abanca-Riazor por la decimocuarta fecha de LaLiga 2026/27. Será el primer duelo entre ambos en Primera División desde el 29 de abril de 2018, cuando el Barça ganó 2-4 en La Coruña con un triplete de Messi, se consagró campeón y condenó al descenso al conjunto gallego.

El conjunto de Hansi Flick llega como líder con 36 puntos, con cinco triunfos seguidos en todas las competiciones y puntaje perfecto como visitante en LaLiga. El Depor de Antonio Hidalgo marcha 12° con 15 puntos, pero atraviesa su peor momento del curso: ganó solo uno de sus últimos seis partidos de liga y viene de caer 3-1 ante el Alavés. Su refugio es Riazor, donde no pierde desde la derrota ante el Sevilla del 16 de septiembre.

¿Cómo llegan Deportivo y Barcelona? Estado de forma

Deportivo Barcelona Alavés 3-1 Deportivo 21/11/26 Sabah 1-4 Barcelona 25/11/26 Espanyol 0-0 Deportivo 07/11/26 Barcelona 3-2 Villarreal 22/11/26 Deportivo 2-1 Osasuna 02/11/26 Atlético de Madrid 1-2 Barcelona 08/11/26 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo 24/10/26 Barcelona 3-0 Aston Villa 03/11/26 Deportivo 1-1 Levante 16/10/26 Barcelona 6-1 Alavés 31/10/26

Bajas confirmadas de Deportivo y Barcelona

Deportivo

Antonio Hidalgo no podrá contar con Bright Ede, lesionado, mientras que Eddahchouri es duda. El resto del plantel está disponible y el técnico tuvo una semana completa para preparar el partido.

El DT podría volver a la defensa de cinco con tres mediocentros que tan buena imagen dejó ante el Atlético de Madrid. Yeremay y Aubameyang, las grandes amenazas.

Bright Ede | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Barcelona

Fermín López, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Villarreal, es la gran ausencia de la visita. Tampoco estarán Xavi Espart, con una lesión de tobillo, ni Roony Bardghji, que se recupera de una rotura del ligamento cruzado.

Lamine Yamal fue preservado por precaución en Bakú, pero estará disponible en Riazor. Rodri y Andreas Christensen evolucionan favorablemente y podrían reaparecer, mientras que Alejandro Balde es duda por molestias en el tobillo. Jules Koundé todavía no está en plenitud tras su regreso de lesión.

Yamal falló un penal ante Villarreal | Soccrates Images/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Deportivo y Barcelona (últimos 5 partidos)

Deportivo : 1

: 1 Empates : 0

: 0 Barcelona: 4

Deportivo 2-4 Barcelona | LaLiga 2017/18, fecha 35

Barcelona 4-0 Deportivo | LaLiga 2017/18, fecha 16

Deportivo 2-1 Barcelona | LaLiga 2016/17, fecha 27

Barcelona 4-0 Deportivo | LaLiga 2016/17, fecha 8

Deportivo 0-8 Barcelona | LaLiga 2015/16, fecha 34

Triplete de Messi en la última visita culé a Riazor | David Ramos/GettyImages

Probabilidades

El análisis coloca al Barcelona como amplio favorito por presente, jerarquía y poder ofensivo, aunque Riazor y la solidez del Deportivo en casa le agregan algo de incertidumbre.

Barcelona : le concedo alrededor de un 72% de probabilidades de victoria. Ganó sus seis partidos de LaLiga como visitante, promedia cuatro goles por partido fuera de casa y recupera a Lamine Yamal. Además, ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante el Deportivo.

: le concedo alrededor de un de probabilidades de victoria. Ganó sus seis partidos de LaLiga como visitante, promedia cuatro goles por partido fuera de casa y recupera a Lamine Yamal. Además, ganó cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante el Deportivo. Empate : aparece cerca del 15% . El Deportivo no pierde en Riazor desde septiembre (una victoria y dos empates en sus últimos tres partidos como local), y con un bloque bajo y cinco defensores puede frustrar a un Barça que sufrió ante el Villarreal.

: aparece cerca del . El Deportivo no pierde en Riazor desde septiembre (una victoria y dos empates en sus últimos tres partidos como local), y con un bloque bajo y cinco defensores puede frustrar a un Barça que sufrió ante el Villarreal. Deportivo: se ubica alrededor del 13%. Tiene el antecedente del 2-1 en Riazor de 2017 y la ilusión de su gente, pero llega en su peor momento futbolístico y recibió 17 goles en 13 fechas.

Predicción de la IA para Deportivo vs Barcelona

Recomendación de Apuesta (IA): el Barcelona es claro favorito, pero su victoria paga poco. Por eso, la opción más interesante pasa por un mercado que refleje el carácter abierto que suelen tener los partidos del líder fuera de casa.

"Ambos equipos marcan" aparece como la principal alternativa. El Barça recibió goles en sus dos últimos partidos de liga, incluido el 0-2 inicial ante el Villarreal, y su línea defensiva adelantada suele conceder ocasiones. El Deportivo, por su parte, marcó en sus tres últimos partidos en Riazor y tiene en Yeremay un jugador capaz de desequilibrar en el uno contra uno.

Como segunda opción, el "Más de 3.5 goles" también tiene argumentos: el Barcelona promedia cuatro goles por partido como visitante en LaLiga, y tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos tuvieron al menos cuatro goles. Sin embargo, el primer mercado ofrece un respaldo más directo en las tendencias de ambos equipos.

IA utilizada para los pronósticos: Claude

Pronóstico SI

Antonio Hidalgo podría volver a la línea de cinco que tan buen resultado le dio ante el Atlético de Madrid, con la idea de cerrarle los espacios al Barça y buscar la contra con la experiencia de Aubameyang y el desequilibrio de Yeremay Hernández. Pero el líder llega en racha, con Gordon y Raphinha encendidos y con Lamine Yamal descansado tras no jugar en Bakú.

Riazor siempre empuja, pero la diferencia de jerarquía y el momento de ambos equipos inclinan claramente la balanza hacia la visita.

Pronóstico: Deportivo 1-3 Barcelona